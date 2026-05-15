一騎i台南6/6登場 20公里輕鬆看海又看河

「一騎i台南」自行車活動，親子輕鬆騎遊20公里河海美景，市長黃偉哲（右4）今日偕同體育局站台宣傳。（記者洪瑞琴攝）

為了推廣全民運動，也呼應世界自行車日，「一騎i台南」自行車活動將在6月6日登場，即日起開放報名至5月25日。

南市體育局說，這次路線設計相當親民，全長約20公里，從奇美博物館出發，沿著二仁溪自行車道一路騎到黃金海岸和南區親水公園，整體地形平緩，很適合親子一起參加，或是平常沒有長距離騎車習慣的民眾也能輕鬆完成。一路上不只有河岸景觀，還能看到海景風光，邊騎邊吹風，相當療癒。

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特別的是，今年路線還串聯二仁溪沿線，讓大家實際看看整治後的成果。過去曾受污染的河川，如今逐漸恢復生機，透過騎車來一趟環境體驗。活動還規劃文創市集、交通安全教育宣導等攤位，大人小孩都能玩得開心又有收穫。

另外，今年還邀請日本滋賀縣一起參與，透過自行車活動進行城市交流，讓台南與國際友好城市之間更多互動與連結，也為活動增添不同風貌。

台南市長黃偉哲表示，「運動愛台灣，一起愛台南」自行車不只是運動工具，也是推動低碳生活的重要一環。台南目前已經建置45條自行車道、總長約754公里，逐步串聯城市各個角落；同時也持續推動YouBike 2.0公共自行車，目前已遍布全市37個行政區，累積使用人次突破1408萬，規劃在今年底前，將站點擴增到825處、車輛達8000輛，讓騎單車不只是休閒選項，更能融入日常通勤與生活。

今年「一騎i台南」自行車活動從奇美博物館出發。（記者洪瑞琴攝）

「一騎i台南」自行車活動騎乘路線。（記者洪瑞琴攝）

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