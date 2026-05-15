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    首頁 > 生活

    台61線南延至高雄綜合規劃及環評 8月啟動

    2026/05/15 16:02 記者劉婉君／台南報導
    「台61線南延至高雄地區可行性評估」4月已獲行政院核定，全長約48公里，綜合規劃及環評相關工作預計8月啟動。（公路局提供）

    「台61線南延至高雄地區可行性評估」4月已獲行政院核定，全長約48公里，綜合規劃及環評相關工作預計8月啟動。（公路局提供）

    「台61線南延至高雄地區可行性評估」4月已獲行政院核定，全長約48公里，綜合規劃及環評作業相關工作預計8月啟動，而台61在台南安平港路廊跨港方案，交通部公路局表示，安平路線持續納入評估，以分段併行方式同步辦理。

    台61線目前通車至台南七股十份交流道，銜接市道173線，往南延伸跨越曾文溪橋正施工中。

    交通部公路局南區公路新建工程分局設計科長高任璋表示，台61線南延至高雄規劃採雙向4車道，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，經費約1200億元，服務包括台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

    高任璋指出，該計畫路廊規劃因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規劃以迴避生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。現正辦理綜合規劃及環評作業發包作業，預計8月啟動相關工作。

    有關台61安平港路廊跨港方案，公路局將持續納入評估，並與台南市政府取得共識，趕辦相關作業，將透過分段併行方式，以縮短整體建設期程。

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