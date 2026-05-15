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    整晚都在喝塑化劑？台中涮乃葉鍋底撈出6根筷 客怒PO網

    2026/05/15 15:10 記者蔡淑媛／台中報導
    火鍋店被顧客指控鍋底有6根筷子。（翻攝自threads）

    火鍋店被顧客指控鍋底有6根筷子。（翻攝自threads）

    台中市西屯區一家知名國際連鎖火鍋涮乃葉傳出食安爭議，有民眾在threads發文指，13日晚間與友人前往餐廳聚餐慶生，竟意外從壽喜燒鍋底撈出6根筷子，讓同桌友人當場傻眼，質疑異物長時間浸泡湯中，質疑自己整晚都在喝「塑化劑湯底」。

    業者回應，經內部調查該分店作業流程確認研判此事件為出餐過程中，現場人員未落實SOP流程作業之疏失，以致筷子不慎放在鍋內未取出，現場處理未能貼近顧客感受．再次向大眾深表歉意。

    民眾指當天一行人邊聊天邊用餐，由於壽喜燒大多是在鍋面涮肉，直到最後準備確認鍋內剩餘食材時，才發現鍋底卡著6根筷子，「結果吃了快兩個小時的塑化劑壽喜燒」，讓在場顧客相當錯愕，擔心整鍋湯可能早已受到污染，「甚至會懷疑這個湯底到底有沒有被重複使用？」

    民眾發現異狀後立即拍照、錄影存證，並第一時間向店家反映，現場服務人員坦言疑為作業疏失造成，並表示會再加強內部教育訓練，同時留下聯絡方式，稱若後續身體出現不適可再聯繫處理，不過店家僅提出帳單折扣作為補償，讓消費者對處理方式感到不滿，認為店家未正視食安風險。

    事件曝光後，引發不少網友熱議，有人直呼「太誇張」、「怎麼會整把筷子掉進鍋裡都沒發現」，也有人擔憂高溫烹煮下可能產生塑化物質，質疑是否影響人體健康。

    對此，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案並將派員前往稽查，強調食品業者應依「食品良好衛生規範準則」確保產品衛生與品質；如查有不符規定，將責令限期改善，屆期未改善者，將依「食品安全衛生管理法」處6萬元到2億元。

    火鍋店被顧客指控鍋底有6根筷子。（翻攝自threads）

    火鍋店被顧客指控鍋底有6根筷子。（翻攝自threads）

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