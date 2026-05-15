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    首頁 > 生活

    蘇一峰遭爆看診卻受訪、值班找嘸人 北市聯醫：曾有聯絡不上狀況

    2026/05/15 15:25 記者甘孟霖／台北報導
    醫師蘇一峰。（資料照）

    醫師蘇一峰。（資料照）

    台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科蘇一峰遭爆在值班時及值ICU時找不到人、看診到一半跑去受媒體採訪，丟病患在診間等的問題；蘇一峰說，沒當過ICU的主治醫師，絕大部分值班在病房，在ICU值班的次數不到5次？還說在看診時有媒體採訪，有經過院方同意。台北市立聯合醫院今（15）日表示，蘇一峰曾有值班聯絡不到的情形，且蘇一峰也有過未經院方同意，而回應媒體的狀況。

    台北市議員洪健益在北市議會警政部門質詢時，詢問聯合醫院總院長王智弘、陽明院區院長邱逸淳，蘇一峰被檢舉在ICU當班時，或一般值班時找不到人，有沒有這回事？邱逸淳表示「近期都沒有」。洪健益則質疑，代表遠期有？邱逸淳說，有的話就是照行政的管理方式處理。

    洪健益質疑聯合醫院不敢正面回應，蘇一峰在任職期間內到底有還是沒有找不到人？王智弘及邱逸淳則表示，這部分已在查，查完後會跟議員報告。洪健益質疑，這件事情查那麼久查不出來？

    王智弘坦言，有可能會有沒有即時回覆的狀況。洪健益說，但剛剛院長的回答是近期沒有、遠期有、長期有，應清楚說明蘇一峰在值班的時間，找不到人，幾次？他要求把蘇一峰在職20年的資料都調出來，並講清楚有還是沒有，不要再規避、不敢正面回答。

    洪健益接著問，院內醫生回應媒體時，是否需要經過總院同意或問院長同意？看診看到一半跑出去可以嗎？王智弘說，回應媒體不用通報到總院，而看診到一半去回應媒體的話，這屬於看診的紀律，理論上不行。

    洪健益追問有沒有請示院方；邱逸淳表示，程序是媒體和公關聯繫之後通知院方，再安排適合的醫生針對議題發言。

    洪健益說，院方沒有指定蘇一峰回應，但蘇自己跳出來回應媒體，常回應的不是他的專業，而是政治議題，這有經過你們同意嗎？邱逸淳坦言，如果是臨時的受訪，是沒有。

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