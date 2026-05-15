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    端午節國道管制措施來了！ 車流估1.4倍「有高乘載和匝道封閉」

    2026/05/15 15:02 記者吳亮儀／台北報導
    高公局公布端午節連續假期國道管制措施。（高公局提供）

    高公局公布端午節連續假期國道管制措施。（高公局提供）

    交通部高速公路局今天（15日）公布端午節連假管制措施，並預估假期間南向的車流量將達1.4倍，也祭出匝道封閉和高乘載管制措施。

    今年端午節連續假期為6月19日至6月21日，共計3天，端午節為連假第一天。高速公路局研判交通需求將以旅遊及返鄉旅次為主，預估假期交通量首日南向可達平日的1.4倍，並透過大數據及AI模型分析歷年端午節連續假期交通狀況，規劃相關交通疏導措施。

    一、匝道封閉：
    （一）6月19日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
    （二）6月20日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。
    （三）6月20日及21日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

    二、高乘載管制
    6月20日及21日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道，結束時間將視交通狀況機動調整。

    三、收費措施
    （一）單一費率：6月19日至21日。
    （二）差別費率：6月19日至21日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。
    （三）暫停收費：6月19日至21日，每日0至5時暫停收費。

    以上疏運相關資訊，可至高公局疏運宣導網站或透過1968App查詢。高公局表示，端午節連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段交通需求遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。

    115年端午節連續假期國道疏運措施宣導網址：（Https://www.freeway.gov.tw/Upload/Html/2026416346/）＃

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