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    首頁 > 生活

    無罰則成缺口 光電業者若不配合桃市府有指引仍難開罰

    2026/05/15 15:07 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府公布「桃園市太陽光電設施設置指引」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府公布「桃園市太陽光電設施設置指引」。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府公布「桃園市太陽光電設施設置指引」，希望達到加強管理光電開發的目的，經濟發展局長張誠說，中央針對光電開發的設備老舊而拆掉時該怎麼處理等，管得不夠細，市府訂定指引是要確保光電案場，從「出生到退休」都會有人管，但指引無罰則，業者若拒不配合，目前無法可罰。

    針對太陽能光電設施管理，經發局吸取丹娜絲風災經驗，希望訂定指引，能扮演「制度補強」的角色，張誠說，過去中央法規多只看發電量與土地怎麼用，對於環境影響、安全管理、設備老舊要拆掉時該怎麼處理，管得不夠細，市府為此訂定指引，希望透過四個關鍵點，進行嚴格把關，並傳遞明確的訊息「桃園歡迎綠能，但必須是負責任的綠能」。

    「第一個關鍵點是規劃選址階段，要求業者於山坡地或敏感地區建立自主檢核，並建議與周邊居民實質溝通。」張誠表示，第二個關鍵點是進入維運期後，須導入第三方專家進行設備「健檢」，並建立民意聯繫管道，面對天災則有「緊急暫置計畫」，防止損壞的光電板造成二次污染，光電設施退役回收階段，將更嚴格制定清運、貯存、回收標準。

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