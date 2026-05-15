2026承億亞灣藝術節開幕 全場默哀向戴俊郎致敬

2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

2026承億亞灣藝術節今於高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，以「藝術，正在進場」為核心命題，運用40間展間與兩大公眾特別展區規劃五大系列活動；承億集團董事長戴淑玲引領全場默哀一分鐘，向日前辭世的集團創辦人戴俊郎致敬。

承億亞灣藝術節由承億酒店攜手旗下藝術平台「承藝術」共同主辦，以「藝術，正在進場」為核心命題，串聯飯店藝術博覽會、特邀藝術家作品展、珠寶藝術品拍賣晚宴、繪本新書發表會與風味飲品快閃等五大系列活動。

請繼續往下閱讀...

戴淑玲表示，承億集團近年持續深耕藝術領域，源自戴俊郎長期以來對文化與藝術的支持與熱愛，「創辦人始終相信，藝術不應只存在於展館，而應真正走進人的生活之中」。

開幕典禮特別邀請美國學校幼稚園中班至一年級學生，現場演出舞蹈扇影花語，以童趣與東方美學揭開藝術節序幕，包括高雄流行音樂中心執行長丁度嵐、高雄展覽館總經理涂宇欣、台灣產學策進會執行長趙逸秋，及藝術家曾偉昌、寧芮潔等人與藝文界多位代表皆親自出席。

今年藝術節橫跨承億酒店1、7、14、15及25樓空間，打造40間展間與兩大公眾特別展區，集結超過百位藝術家、展出逾千件作品，今起一連三天舉行；開展首日即吸引大批民眾與藝術愛好者前往參觀，穿梭於40間「一房一展」的展覽空間之間，形成飯店內少見的藝術流動場景。

2026承億亞灣藝術節串連近百位藝術家總計展出逾千件作品。（承億提供）

2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法