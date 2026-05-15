為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026承億亞灣藝術節開幕 全場默哀向戴俊郎致敬

    2026/05/15 14:52 記者王榮祥／高雄報導
    2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

    2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

    2026承億亞灣藝術節今於高雄承億酒店25樓閱讀廣場揭幕，以「藝術，正在進場」為核心命題，運用40間展間與兩大公眾特別展區規劃五大系列活動；承億集團董事長戴淑玲引領全場默哀一分鐘，向日前辭世的集團創辦人戴俊郎致敬。

    承億亞灣藝術節由承億酒店攜手旗下藝術平台「承藝術」共同主辦，以「藝術，正在進場」為核心命題，串聯飯店藝術博覽會、特邀藝術家作品展、珠寶藝術品拍賣晚宴、繪本新書發表會與風味飲品快閃等五大系列活動。

    戴淑玲表示，承億集團近年持續深耕藝術領域，源自戴俊郎長期以來對文化與藝術的支持與熱愛，「創辦人始終相信，藝術不應只存在於展館，而應真正走進人的生活之中」。

    開幕典禮特別邀請美國學校幼稚園中班至一年級學生，現場演出舞蹈扇影花語，以童趣與東方美學揭開藝術節序幕，包括高雄流行音樂中心執行長丁度嵐、高雄展覽館總經理涂宇欣、台灣產學策進會執行長趙逸秋，及藝術家曾偉昌、寧芮潔等人與藝文界多位代表皆親自出席。

    今年藝術節橫跨承億酒店1、7、14、15及25樓空間，打造40間展間與兩大公眾特別展區，集結超過百位藝術家、展出逾千件作品，今起一連三天舉行；開展首日即吸引大批民眾與藝術愛好者前往參觀，穿梭於40間「一房一展」的展覽空間之間，形成飯店內少見的藝術流動場景。

    2026承億亞灣藝術節串連近百位藝術家總計展出逾千件作品。（承億提供）

    2026承億亞灣藝術節串連近百位藝術家總計展出逾千件作品。（承億提供）

    2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

    2026承億亞灣藝術節今開幕。（承億提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播