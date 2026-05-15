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    首頁 > 生活

    普利司通新竹廠停產大量解僱 竹縣府承諾嚴監督優退方案

    2026/05/15 14:50 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣長楊文科（持麥克風）現身勞團陳情現場，強調縣府絕對持續追蹤資方是否履行優退方案，全力以赴協助保障勞工權益。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科（持麥克風）現身勞團陳情現場，強調縣府絕對持續追蹤資方是否履行優退方案，全力以赴協助保障勞工權益。（記者廖雪茹攝）

    針對台灣普利司通關閉新竹廠並解僱551名員工事件，勞動團體今赴新竹縣政府陳情；縣長楊文科對此表示，後續縣府絕對持續追蹤資方是否履行優退方案，勞工處也會與勞動部密切溝通，加強辦理相關媒合就業活動，一定會站在勞工方，全力以赴協助保障勞工權益。

    現場並由勞工處長湯紹堂代表縣府接下陳情書，強調縣府第一時間關心此案程序，後續將嚴格監督企業履行每一位勞工的優退方案，如有勞工提出申訴，必定全力協助，維護勞工權益。

    湯紹堂表示，資方雖已於5月8日合法提報計畫，第一梯次預計於7月10日正式終止勞雇關係，目前勞工仍處於支薪且免上班的緩衝階段，以便進行轉職準備。該公司大量解雇程序上雖屬合法，但如勞工團體及議員所提自主協商過程，僱用遊覽車將勞工分區協商，確實在觀感上不太妥當，縣府會向勞動部反映，就程序部分可否有所調整，更符合情理法的要求，落實勞工協商自主性。

    湯紹堂指出，針對勞工就業或職訓，縣府與竹北就業服務中心通力合作，會提供相關資源及諮詢服務；同時，縣府隨時關注並追蹤資方對勞工的履行優退方案，期盼勞工能獲得自己合理的權益及保障。

    湯紹堂提到，目前本國勞工受影響人數為360位。據了解，目前約99%的勞工已經簽下優退方案同意書，少數勞工可能會透過申請勞資爭議調解，縣府也會提供協助。對於部分勞工不願轉職部分，確實比較難面對。

    「大量解僱勞工保護法」規定企業在60天前做大量解僱計畫書通報。每家公司都有營運考量，法律上大量解僱並沒有明確界定不可或特別限制；但他強調，縣府秉持依法行政，採取嚴格監督的態度，處理勞資關係的事件，絕無消極處理或偏袒資方，縣府持續關注後續協商或優退方案。

    新竹縣政府勞工處長湯紹堂（左2）代表縣府接下勞團陳情書。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府勞工處長湯紹堂（左2）代表縣府接下勞團陳情書。（記者廖雪茹攝）

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