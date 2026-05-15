面對台海局勢 婦團調查：逾8成社工認為需有應對戰爭創傷的訓練

婦女救援基金會調查，逾8成社工認為，有必要接受戰時心理急救與戰時社工角色功能等相關訓練。（婦援會提供）

婦女救援基金會指出，近年台海局勢升溫、全球戰爭與重大災難頻傳，第一線助人工作者在極端情境下的角色與安全議題逐漸受到關注；今（15日）公布「戰爭前的社工韌性與需求線上調查」結果，多數社工對空襲、暴力、物資缺乏與心理創傷感到高度擔憂，逾8成社工認為，有必要接受戰時心理急救與戰時社工角色功能等相關訓練。

婦援會表示，調查共取得1051份有效問卷，對象包含現職社工與準社工人員，近8成是女性；結果顯示，受訪者認為「台灣未來會發生戰爭」的評估平均分數達5.65分（滿分10分）；進一步詢問「若發生戰爭最擔心的問題」，前5項依序為：「空襲、槍戰隨時發生」（83.63％）、「物資搶奪與肢體暴力」（82.59％）、「物資缺乏」（77.35％）、「醫療與藥物缺乏」（72.40％）以及「恐懼、恐慌與創傷壓力症候群」（69.84％）。

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調查亦顯示，即使在戰爭環境下，仍有78.12％的社工表示「在有條件下仍願意從事社會工作」，另有10.47％認為「完全可以」；但多數強調，前提必須包括「工作地點具備基本人身安全維護」（88.79％）、「家人安全獲得保障」（79.66％）以及「接受戰前專業訓練」（67.24％）。高達71.46％的社工認為，即使自身遭受戰爭創傷，仍有能力持續救助他人。

至於社工最期待的課程包括：「戰時心理急救方式」（81.26％）、「戰時社工角色與功能」（80.30％）、「戰時暴力處理與醫療因應」（75.64％）以及「創傷知情與替代性創傷處理」（72.98％）。

婦援會呼籲政府，應儘速將社工、心理等助人者和機構納入全社會防衛韌性政策架構，建立「戰爭前、發生戰爭和戰後重建」的社工角色定位、專業訓練制度與安全支持機制，以及平時轉戰時、戰時轉平時的社工各服務指引。同時，從國外文獻發現，戰時女性、兒少易遭到或目睹各種性別暴力對待，如性侵害、性暴力、親密關係暴力，政府應盡快擬定戰時委託辦法，才能投入救援、輔導治療行列，以穩定社會安全和重建生活。

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