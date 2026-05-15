密室逃脫員工身亡！北市府仍未稽查 蔣萬安挨轟「後知後覺」

北市議會今進行警政衛生部門質詢，洪健益要求建管、都發、文化、勞動、產發等局處列席，探討密室逃脫員工窒息身亡案件。（記者甘孟霖攝）

台北市信義區「邏思起子」密室逃脫店，一名29歲吳姓女員工5月10日扮演「上吊鬼」，卻不幸時遭繩索勒住頸部窒息，送醫後今（15）日宣告不治。台北市議員洪健益今（15）日針對此事質詢多個局處指出，北市府事發至今5天仍未聯合稽查，到今天吳女都已離世，顯示台北市長蔣萬安根本後知後覺。

洪健益今在議會警政衛生部門上，要求文化局、都發局、建管處、消防局、勞動局、產發局等局處官員列席。他並點出，該店面疑似是違章建築，也有違反建管、消防法規等疑慮。

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他直言，先前民進黨北市議員參選人陳聖文曾開記者會自曝玩密室逃脫被遭壓克力銳片刺入腹部受傷，險些刺中腎臟，當時就應該要進行聯合稽查，但至今市府仍未進行；反觀新北市政府，在5月13日就有進行聯合稽查，甚至從幾年前開始就有針對密室逃脫行業進行聯合稽查，北市府實在丟臉。

目前，北市府定調密室逃脫等「沉浸式體驗」產業，由文化局主管，文化局長蔡詩萍說，目前府級長官也正在開會，應該在今天的會議過後，就會開始啟動稽查。洪健益聽聞則再批，這只凸顯蔣萬安後知後覺，事發至今五天，人都離世了，竟然還沒稽查，北市府螺絲鬆到離譜。

洪健益批，這位29歲的女孩用生命，換取台北市對危機的意識，堪稱是英雄的作為，但現在市府都還沒有動作，實在丟臉，「你們要不要派代表去她告別式三鞠躬」；他也要求，法務局要協助吳女家屬，防止老闆脫產。

此外，洪健益也點出，這類行業也應相關公共意外險。蔡詩萍說，有評估未來會要求這類密室逃脫場所，應該有強制保險 。

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