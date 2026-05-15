為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明以來單日最大降雨 曾文水庫小補水

    2026/05/15 15:03 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫集水區出現降雨，蓄水率微幅上升。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫集水區出現降雨，蓄水率微幅上升。（記者吳俊鋒攝）

    受到鋒面影響，蓄水率面臨「1成保衛戰」的曾文水庫，集水區昨天累積降雨24.3毫米，已是清明節以來單日最大，雖然「進帳」有限，不無小補。

    由於上游降雨偏少，且持續供應一期稻作灌溉，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率持續下探，已低於12%，整體水情條件評估後，本週二起也暫緩透過聯通管，輸水支援南化淨水場。

    昨天鋒面為集水區帶來梅雨季迄今最明顯的水氣，預估入流約65萬立方米，水情小進補；而一期稻作預計於本月下旬完成供灌。

    不過，供應民生用水的南化水庫，集水區昨天的累積降雨僅個位數，上游逕流挹注有限，繼續等待鋒面。

    水利署南區水資源分署全力管控南化水庫的出水量，昨天高雄北送清水支援台南約1.8萬立方米，協助穩定供水，後續視高屏溪流量持續機動調整。

    南水分署觀測，截至今天下午2點，曾文水庫的水位標高194.93公尺，蓄水率微幅上升，來到11.35%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量近8300萬立方米。

    至於南化水庫，水位標高為164.48公尺，有效蓄水量2450萬立方米，蓄水率28.75%；南水分署指出，目前台南地區水情正常，也籲請民眾持續節約用水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播