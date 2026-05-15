清明以來單日最大降雨 曾文水庫小補水

曾文水庫集水區出現降雨，蓄水率微幅上升。（記者吳俊鋒攝）

受到鋒面影響，蓄水率面臨「1成保衛戰」的曾文水庫，集水區昨天累積降雨24.3毫米，已是清明節以來單日最大，雖然「進帳」有限，不無小補。

由於上游降雨偏少，且持續供應一期稻作灌溉，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率持續下探，已低於12%，整體水情條件評估後，本週二起也暫緩透過聯通管，輸水支援南化淨水場。

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昨天鋒面為集水區帶來梅雨季迄今最明顯的水氣，預估入流約65萬立方米，水情小進補；而一期稻作預計於本月下旬完成供灌。

不過，供應民生用水的南化水庫，集水區昨天的累積降雨僅個位數，上游逕流挹注有限，繼續等待鋒面。

水利署南區水資源分署全力管控南化水庫的出水量，昨天高雄北送清水支援台南約1.8萬立方米，協助穩定供水，後續視高屏溪流量持續機動調整。

南水分署觀測，截至今天下午2點，曾文水庫的水位標高194.93公尺，蓄水率微幅上升，來到11.35%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量近8300萬立方米。

至於南化水庫，水位標高為164.48公尺，有效蓄水量2450萬立方米，蓄水率28.75%；南水分署指出，目前台南地區水情正常，也籲請民眾持續節約用水。

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