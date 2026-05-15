環保外交2-2》環保不分國界 彭啓明：台灣可成為技術輸出者

環境部長彭啓明（右3）率隊拜訪荷蘭瓦赫寧恩大學，交流學習食品廢棄物監測框架。（環境部提供）

地球只有一個，環保不分國界，環境部長彭啓明認為，台灣透過「環保外交」，從過去主動遵守國際法規，如今也漸漸轉型為技術輸出者，未來將投入更多資源循環領域，保護台灣產業，推動如城市挖礦、減塑循環等實質工作。

彭啓明表示，環保外交也是一種外交，即便台灣受到部分阻礙，但自己相信環保對人民有益，因此不論有無邦交，環境部主要是從產業合作模式著手，在背後推動與各國的實質交流。

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台灣1997年起推動資源回收車制度，資源循環領域，有在全球名列前茅的回收率與技術，彭啓明表示，展望未來，將從後端的污染管制，走向前端循環設計與供應鏈重塑，並響應國際永續，以及保護台灣出口產業命脈。

其中，彭啓明提醒，未來國際貿易壁壘不再只有關稅，還包含產品「綠色基因」，歐盟將推「永續產品生態設計（ESPR）」，要求紡織、鋼鐵、鋁材等產品具備更高的耐用性與可回收性，並須搭載「數位產品護照（DPP）」；已赴歐盟建立管道，今年將派員駐歐，確保台灣產品法規與歐盟無縫接軌，降低我國業者的合規成本與出口阻礙。

另外，彭啓明表示，台灣缺乏自然資源，面臨關鍵原物料（如稀土與精煉金屬）高度依賴中國掌控的風險，但電子廢棄物蘊藏豐富的「城市礦山」，未來將積極與歐盟、日本、荷蘭等建立合作平台，釐清《巴塞爾公約》規範下電子廢棄物跨境運輸的可行性，進而擴大我們「城市採礦」的經濟規模與戰略優勢。

全球減塑及塑膠循環利用趨勢不可逆，彭啓明說，今年歐盟特別關切原生塑膠低價競爭，導致國際品牌延後採用再生料的困境，盼台灣發揮亞太影響力；而台灣已與友邦巴拉圭及東南亞等國家，建立塑膠分類與回收機制的技術合作，加強塑膠廢棄物高值化的技術輸出。

彭啓明認為，台灣透過資源循環等環境政策與他國合作，絕對是推動跨國環保工作、且大幅提升台灣國際聲量的關鍵力量，自己今年初率團赴歐洲考察的過程中，最深的心得是：台灣已經成功從單向的「國際法規遵循者」，轉型為具備實質「技術輸出能力」的戰略夥伴。

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