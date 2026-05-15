「粉紅超跑」將為白沙屯醫院開工起駕 賴清德5/19主持儀式

白沙屯媽祖拱天宮與童綜合醫院結緣多年，將舉行「白沙屯媽祖醫院開工動土典禮」。（記者張軒哲攝）

台中市童綜合醫院協助支援白沙屯媽祖徒步進香活動十多年，經多年籌備後，為守護苗栗縣海線居民醫療，童綜合醫療社團法人宣布19日舉辦「白沙屯媽祖醫院開工動土典禮」，將邀請總統賴清德與童綜合董事長童敏哲擔任主祭，攜手主持動土儀式，白沙屯媽祖將搭乘「粉紅超跑」從拱天宮起駕至工地現場，也邀請中央、地方及醫界近400位代表共襄盛舉。

童綜合醫院自2013年起年年投入香燈腳救護工作，拱天宮指出，創建逾百年以來，童綜合醫院是第一家在媽祖進香時，為香燈腳提供24小時支援服務的醫院。拱天宮86歲值年爐主陳廣雄上個月在梧棲童綜合住院治療，白沙屯粉紅超跑鑾轎回鑾時，進入童綜合院區停駕賜福，場面感人。

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童綜合醫院指出，深切體會苗栗海線偏遠地區醫療資源不足的現況。為落實企業社會責任，並回饋在地居民與信眾，實踐媽祖慈悲為懷的精神，在苗栗縣長鍾東錦及縣府團隊、白沙屯拱天宮主委洪文華促成下，決定開始申請設置醫院，並在童綜合醫療社團法人董事長童敏哲擲筊請示媽祖後，命名為「童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院」。

童綜合醫院表示，白沙屯媽祖醫院基地位於通霄白沙屯拱天宮旁，基地面積約1200坪，規劃興建地上五層建築。未來將具備24小時急診室，並開設內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科等綜合性門診，目標補足後龍、通霄、苑裡海線3鎮的醫療缺口。

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