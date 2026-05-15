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    首頁 > 生活

    竹北新社館自行車道「極限波浪」 公所花200萬重鋪優化

    2026/05/15 13:51 記者廖雪茹／新竹報導
    為了讓鄰里間的日常騎車回歸平整與安全，竹北市公所投入約200餘萬元，重整鋪面、優化動線並升級照明，翻轉社區綠廊道。 （竹北市公所提供）

    為了讓鄰里間的日常騎車回歸平整與安全，竹北市公所投入約200餘萬元，重整鋪面、優化動線並升級照明，翻轉社區綠廊道。 （竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市民活動中心新社館外，原有一處林蔭相伴、環境清幽的自行車道，但後來樹根亂竄造成路面隆起，形成隱藏危機的「極限波浪」；為了讓鄰里間的日常騎車回歸平整與安全，市公所投入約200餘萬元，重整鋪面、優化動線並升級照明，翻轉這處休憩綠廊道。

    竹北市長鄭朝方表示，這條自行車道位於中正重劃區，橫跨社南、社北、東華、馬麟厝一帶。由於公園、綠地業務自縣府移交至市公所，原不屬於公所管理的自行車道，一併移交，成為公所唯一管理的自行車道。然而，早期規劃未盡完善，導致路況之差令人搖頭。

    步道旁的小葉欖仁樹根早已「徹底失控」，樹根在地底下亂竄，路面隆起形成誇張的波浪狀，騎車經過猶如在挑戰「極限自行車道」，連走路都極易絆倒。原自行車支線規劃荒誕，直接停到民宅後院，變成一條無處可去的「死路」。

    鄭朝方指出，事實上，是先有自行車道才有社區住戶，因此公所編列預算逾200萬「善後」。將崎嶇鋪面徹底整平，工程視察時，他發現路面盤整後與銜接的草地斷差10公分，必會成為腳踝陷阱，因此他責成業務單位規劃從路緣至近排水區以綠帶緩坡順平，解除隱形危險帶；另重新開闢了一條自行車小徑，將原本斷頭的支線完美「縫合」，解決了死路問題。

    此外，同步加強照明設施，讓這裡從早到晚，無論是運動還是休憩，都能成為市民最安心的去處。鄭朝方強調，雖然自行車道僅約300公尺長，他仍親力親為，透過每一處細節的精進，穩健推動竹北邁向更宜居、友善的綠色生活城市。

    為了讓鄰里間的日常騎車回歸平整與安全，竹北市公所投入約200餘萬元，重整鋪面、優化動線並升級照明，翻轉社區綠廊道。 （竹北市公所提供）

    為了讓鄰里間的日常騎車回歸平整與安全，竹北市公所投入約200餘萬元，重整鋪面、優化動線並升級照明，翻轉社區綠廊道。 （竹北市公所提供）

    自行車道改善前原本鋪面崎嶇不平。 （竹北市公所提供）

    自行車道改善前原本鋪面崎嶇不平。 （竹北市公所提供）

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