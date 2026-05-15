環保外交2-1》環境部用實力交朋友 深耕歐盟日德攜手淨零減廢

環境部長彭啓明（右3）率團參訪荷蘭循環經濟實驗基地BLUE CITY，了解其環保新材料菌絲體研發團隊的成果。（環境部提供）

即便台灣外交受到中國打壓，但各領域專業及普世價值，可以突破重圍，與理念相近夥伴合作創造人類共好，「環保外交」即是一例；環境部長彭啓明表示，環保主要是用實力來交朋友，台灣已與歐盟、日本、德國等交流，建立實質雙邊合作關係，攜手達到淨零轉型及減廢減污等目標。

環保外交有5大方向，彭啓明細數，除了淨零方面，還有綠色成長基金投資的分享，以及各國皆重視的循環經濟，還有稀貴金屬有關的關鍵金屬材料回收處置，最後大家也關注傳統環保問題，如PFAS、新興塑膠微粒污染等。

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歐盟方面，彭啓明說，自己過去長期深耕歐盟，今年也再度率團拜訪歐盟執委會多個總署，建立常態性對話機制，並即時掌握歐盟「永續產品生態設計指令」及「數位產品護照」法規。

美國方面，彭啓明指出，1993年已有台美環保技術合作協定至今，包含2012年起共同發起「亞太汞監測網」，分享大氣汞監測能量；也與美國太空總署合作，加入脈衝雷射雷達監測網與氣膠自動監測網，更協助執行高空的空污監測實驗。

友邦方面，台灣跟巴拉圭有多項實質合作，彭啓明說明，雙邊在「巴黎協定」下簽署MOU，擬定「台巴12項環境治理行動方案」，積極推動塑膠廢棄物高值化利用，資通訊產品維修回收技術、農業廢棄物資源化（沼氣發電），更展開雙邊氣候合作，創造碳交易及減量交流，如企業可取得巴國碳權來抵扣5％碳費等。

日本方面，彭啓明表示，除了台日已簽署有害廢棄物越境轉移、廢棄物管理及環境標章等MOU，也推動循環經濟，相互學習法規及交流技術，如鋰電池回收，台灣只能粗煉、日本可以精煉，目前正在協助雙邊企業合作投資，帶動產業發展。

德國方面，彭啓明表示，台德已簽署碳交易合作意向書，並有幸邀請德國排放交易局前局長Dr. Jürgen Landgrebe擔任環境部顧問，協助台灣研擬溫室氣體總量管制與碳排放交易制度（ETS），引進歐洲教育訓練及法規，也學習德國環境部的綠色科技年度報告，今年還要舉辦台德綠色科技論壇。

其他還有與越南、以色列等有簽署環境保護合作協定或備忘錄，合作涵蓋廢棄物、有無物質管理控制，永續消費與生產等。引進荷蘭循環建築及食品減廢科技等。

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環境部長彭啓明（左）邀請德國排放交易局前局長Dr. Jürgen Landgrebe（中）擔任環境部顧問，幫助台灣建立溫室氣體總量管制與碳排放交易制度（ETS），右為前駐德國大使謝志偉。（環境部提供）

台灣與巴拉圭的環境部長共同簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，推動雙邊實質交流。（環境部提供）

環境部與美國太空總署（NASA）及亞太國家合作，執行「亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫」，NASA飛機來台進行相關實驗。（環境部提供）

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