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    首頁 > 生活

    國中會考5/16、5/17登場 嘉縣報考人數跌破3000人

    2026/05/15 13:37 記者王善嬿／嘉義報導
    國中教育會考考場今下午開放，嘉義縣長翁章梁（右）上午到民雄農工視察準備情形。（記者王善嬿攝）

    國中教育會考考場今下午開放，嘉義縣長翁章梁（右）上午到民雄農工視察準備情形。（記者王善嬿攝）

    國中教育會考將在5月16、17日登場，嘉義縣報名考生人數跌破3000人，今年有2666人報考。嘉義縣長翁章梁今上午視察民雄農工考場，他說，國中會考影響考生後續方向，考生與家長都很看重，不過現在行行出狀元，提醒考生、家長平常心看待，適性發展，祝福考生發揮所長，都能考出好成績。

    國中教育會考嘉義區考場分為嘉義縣民雄農工、東石高中，以及嘉義市的嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工等5個考場。翁章梁今到民雄農工視察考場、了解考生休息區及考生應考注意事項。

    民雄農工校長洪芳芷表示，一般試場共19間，將有民雄、新港、大林與溪口國中4校、667名考生在民農應考，另有一間特殊試場提供給1名考生使用。為了明、後天試場正常運作，包括電力、照明都已經測試，今天進行冷氣、電力運轉測試。

    洪芳芷說，今天下午3點開放考生看考場，提醒考生事先了解試場的位置，考試當天記得攜帶准考證、符合規定的文具用品，不用攜帶任何智慧型手錶或裝置，以免影響考試成績。

    縣府表示，今年嘉縣應屆國中會考考生共2666人，跌破3000人；為了讓偏遠山區學子順利應試，縣府補助大埔國中小、阿里山國中小校及豐山實驗教育學校住宿費用，因3校的考生在嘉義市考場應試，安排在鈺通大飯店住宿，由學校以校車或租遊覽車載送到市區應考。

    嘉義縣國中教育會考考場設在民雄農工、東石高中，嘉義縣長翁章梁（左一）今上午視察考場準備情形。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣國中教育會考考場設在民雄農工、東石高中，嘉義縣長翁章梁（左一）今上午視察考場準備情形。（記者王善嬿攝）

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