密室逃脫員工死亡！遭批權管機關不明 北市府：未來文化局主管

會中陳聖文也質疑北市府針對密室逃脫的權管機關不明，也查不到相對應營業登記。產業發展局長陳俊安受訪回應，經府內會議，現行文創法相關規定，未來權管密室逃脫產業的主管機關為文化局。（記者孫唯容攝）

台北市密室逃脫店家，在10日晚間吳姓女員工扮演吊死鬼不慎遭勒頸窒息，緊急送醫一度恢復生命跡象，今（15）日稍早家屬對外表示，該名女員工在搶救5天後，仍不幸於上午11時許宣告不治。家屬稍早也和台北市議員參選人陳聖文召開記者會，會中陳聖文也質疑北市府針對密室逃脫的權管機關不明，也查不到相對應營業登記。產業發展局長陳俊安受訪回應，經府內會議，現行文創法相關規定，未來權管密室逃脫產業的主管機關為文化局。

北市商業處長高振源說明，在公司商業登記部分，「密室脱逃」其屬性可登記「JI01010互動式情境體驗服務業」，其定義指透過文字、圖像、動畫、道具、互動式表演、互動式電子設備（行動電話、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、平板電腦等）方式營造情境，供大眾以解謎或任務方式體驗文化創意為主要營業內容之營利事業。不過，該該營業項目非屬公司法第17條第1項及商業登記法第6條第1項所稱之「許可業務」，尚毋須許可登記；另依現行商業法制「登記與管理分離」原則，登記制度係為公開資訊，實際經營行為則由各目的事業主管機關依業務屬性管理。

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陳俊安指出，由於密室逃脫非特許行業，目前北市府掌握經營密室逃脫的店家數約在30幾間。產業局則在Covid19期間，成為防疫需求的主責單位。針對密室逃脫稽查部分，為遭檢舉的密室逃脫場域，才進行過包含建管、消防等聯合稽查。

陳俊安也說明，經府內會議，為了讓事權能合一，並依據文創法相關規定，由於中央權責單位是文化部，因此未來管理密室逃脫的主管機關為文化局。

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