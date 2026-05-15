北市要賣新北650戶聯開宅 苗博雅喊停：留蘇巧慧、李四川決定

台北市議員苗博雅要求台北市長蔣萬安暫停出售在新北市境內的650戶聯開宅。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（15）到市議會專案報告指出，北市今年編列追加預算約40億元，價購聯開宅5處153戶做「幸福住宅」；但台北市議員苗博雅表示，捷運局今年仍打算賣聯開宅，其中有650戶在新北市，不乏套房或小坪數的房型，都相當適合年輕的婚育家庭住，要求市府暫緩處置，應交由下一任的新北市長蘇巧慧或李四川決定。蔣萬安回應，會跟新北市政府洽談。

苗博雅先問蔣萬安，雙北的居住問題需不需要有聯合治理的思維來一起處理？蔣萬安認同表示，雙北未來在居住上應該共同討論。

請繼續往下閱讀...

苗博雅接著表示，台北市的聯開宅是很好的社宅房源，很適合蔣萬安不斷強調的婚育家庭，不該隨便賣掉。市府今年雖然追加40億要價購聯開宅，但為德不卒，要賣掉台北市的3、4房型，新北的部分更是從套房到1、2、3、4房型都要賣掉，總共650戶、價值272億元，其中很多地點都很適合年輕的婚育家庭住，如蘆洲的希望城市、三重的潤泰CITY PARK、中和高中的心禾匯。

苗博雅問，「你有問過新北市政府要不要？」蔣萬表示「有問過」；苗博雅再問「新北市政府說他們不要，是不是？」蔣萬安表示「對」。

苗博雅要求蔣萬安不要「大主大意」（tuā-tsú-tuā-ì），急著處分在新北市境內的650戶社宅，蘇巧慧、李四川都有機會當選新北市長，應該給他們決定的機會，650戶已經比蔣萬安上任3年能新增的社宅數字，不是小數目，要求先暫停，不要再做處分。蔣萬安表示，會再跟新北洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法