宋天洲遭控減重手術疏失害命 衛生局將介入調查

高雄減重名醫宋天洲為53歲沈女進行胃繞道手術，過程中沈女腹腔大出血死亡，遭控醫療疏失。（家屬提供）

前舉重國手沈女上月在義大大昌醫院接受名醫宋天洲執行的胃繞道減重手術，卻傷及大動脈造成大出血，3天後不幸身亡，家屬在社群平台控訴宋醫療疏失，宋也留言說明病患體質及手術過程。高雄市衛生局已對醫療過程介入調查，並對於宋涉及揭露病患隱私將嚴辦。

在嘉義某國中擔任體育老師的53歲沈女曾入選舉重國手，因體重過重，日前跌倒受傷後行動不便，加上想漂亮參加女兒大學畢業典禮，因此在宋天洲的建議下進行胃繞道減重手術，上月21日手術中發生腹腔大出血，經搶救後仍不幸死亡。

請繼續往下閱讀...

事件在網路上引發爭議，宋天洲因此在網路說明，指沈女3月初來到嘉義陽明醫院就診時身高158公分、體重165公斤、BMI66，是極重度肥胖，手術的死亡率為千分之1，併發症發生率為百分之1，以及看診及手術搶救過程等。

宋天洲去年也因減重手術引發爭議，被指控替31歲BMI僅24.5的女子做縮胃手術，術後因營養不良、被診斷疑似韋尼克氏腦病變等狀況，被醫懲會以非醫療必要的過度治療決議停業4個月。

高雄市衛生局指出，宋天洲確於2025年10月13日經醫師懲戒委員會會議決議，認定其對多位非病態性肥胖病患施行多項減重手術，有非屬醫療必要過度治療等行為，依醫師法命其自2025年10月27日起停業4個月，且完成醫學倫理及醫事法規各10小時繼續教育，相關懲處皆已完成並依法受理其復業申請。另沈女案發生後，其執業登記的義大大昌醫院已暫停其臨床醫療業務3個月。

衛生局表示，沈女事件將依醫療事故預防及爭議處理法協助家屬向衛生局申請調解，並責成醫院積極主動關懷。對於宋涉及病人安全及過度醫療等疑慮，還涉洩露病患病情等疑慮，將全力釐清醫療過程，查有不法定將依法處辦，絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法