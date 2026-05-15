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    首頁 > 生活

    普利司通：資遣方案優於法規 多數員工已達成共識

    2026/05/15 13:17 記者廖雪茹／新竹報導
    台灣普利司通今天聲明表示，公司所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準，目前已與絕大多數同仁達成共識。（記者廖雪茹攝）

    台灣普利司通今天聲明表示，公司所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準，目前已與絕大多數同仁達成共識。（記者廖雪茹攝）

    針對勞動團體今到新竹縣政府陳情，台灣普利司通聲明表示，公司所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準，目前已與絕大多數同仁達成共識；公司已啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，並攜手工會緊密溝通，特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢，期盼讓大家都能安心銜接下一份工作。

    台灣普利司通表示，在這次轉型過程中，公司秉持誠信與負責的態度，所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準。經由良性互動與理性溝通，目前該方案已與絕大多數同仁達成共識。面對產業轉型的挑戰，員工始終是普利司通最珍視的資產。保障同仁的職涯平穩過渡是公司現階段的核心使命。

    人資部門已全力啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，根據目前掌握資訊，周邊企業釋出的職缺總數已超過受影響同仁人數。公司將持續攜手工會，以「理性、平和、互助」精神，進行緊密溝通，特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢。

    普利司通並提及，該公司立足台灣超過40年，即便面臨營運轉型，對台灣市場的長期承諾與使命感始終如一。台灣在普利司通全球佈局中始終具備戰略性重要地位，這次營運轉型不影響公司在台的產品供應、銷售通路與售後服務。目前全台超過 200 家經銷據點均維持穩定運作。

    同時也強調，轉型是為了更長遠的發展，未來將更進一步加碼投資台灣市場，落實「普利司通E8承諾」，推動經銷通路門市升級、強化服務體系，並導入更多元、高品質的產品線，達成在台永續經營的目標。

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