中華郵政A7園區物流延誤亂糟糟 王國材發公開信：把危機變轉機

中華郵政公司王國材董事長慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

中華郵政公司花費車過200億元，在桃園打造郵政物流園區，北台灣郵件作業中心A7已在本月4日啟用，但已經上線二週了，郵件、掛號、包裹延誤仍頻傳。中華郵政董事長王國材今天（15日）發公開信給員工，希望員工迎接A7困難挑戰、把危機變成轉機。

A7的物流延誤問題被抱怨連連，連交通部長陳世凱都發重話，嚴令中華郵政落實責任，若問題不解決，管理階層就得每天進駐現場，交通部將持續採取不預警視察，全面督導系統強化與人力補強，堅決守護民眾用郵權益。

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王國材在員工公開信中表示，基於業務轉型發展智慧物流需要，中華郵政自2014年5月啟動A7物流園區計畫，郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、資訊中心及營運中心，在12年辛苦努力下，已全數完工使用。

王國材表示，北台灣郵件作業中心5月4日啟用後，因為自動化設備及人員仍處於磨合調整階段，出現包裹與掛號郵件延遲投遞，引發民怨，目前在持續優化自動化設備功能、調整現場SOP流程及增加人力投入，郵件處理效率已明顯提升，但仍需要時間持續改善與優化。

王國材表示，A7全面啟用後至今仍在陣痛期，各地郵局人力吃緊仍需抽調人力支援A7，這段時間除北台灣郵件處理中心、郵務處及資產營運處同仁辛苦投入改善外，也感謝台中郵件處理中心及北部各局同仁共體時艱給予協助，都希望公司渡過危機，期待公司更好。

王國材也喊話，強調今年是中華郵政公司130歲生日，也是邁向轉型的第二年，「用勇氣迎接困難挑戰，把危機變成轉機，公司必能更加強壯、邁向卓越」。

中華郵政公司王國材董事長慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

中華郵政公司王國材董事長慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

中華郵政公司王國材董事長慰問物流園區北台灣郵件作業中心同仁。（中華郵政提供）

交通部長陳世凱視察包裹分揀機器設備及運作情形，並詢問第一線同仁作業現況。（交通部提供）

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