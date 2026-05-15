普利司通突襲解僱551人 勞團籲竹縣府硬起來護工權

台灣普利司通宣布將大量解僱551名員工，勞動黨新竹縣議員羅美文和多個勞動團體，今早聚集新竹縣政府門口齊呼「資方無情買斷年資，政府不能買斷公理！」等口號，痛批資方片面終止勞動契約。（記者廖雪茹攝）

台灣普利司通公司本月11日突宣布7月10日將大量解僱551名員工，勞動黨新竹縣議員羅美文、勞動人權協會、台灣社會共好連線以及桃竹苗地區工會等勞動團體，今早聚集新竹縣政府門口齊呼「資方無情買斷年資，政府不能買斷公理！」等口號，痛批資方片面終止勞動契約，要求竹縣府硬起來，不能以「程序合法」來敷衍社會，對於企業違約行徑向法院提起損害賠償的官司，率先作示範，以因應接下來可能掀起的傳統產業關閉潮！

勞團現場唱歌、呼口號、發表陳情訴求。每人手持免洗筷拋棄，象徵「面對基層勞工生存困境，政府不能裝聾作啞，任由勞工像免洗筷一樣淪為被政策性拋棄的對象」，並當場遞交陳情書，由竹縣府勞工處長湯紹堂代表收下。議員何智達也全程聲援。

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羅美文表示，台灣傳統製造業正面臨一波前所未有的撤資與關廠壓力。繼普利司通後，又傳出日商美妝大廠資生堂宣布關閉台灣工廠。「傳產撤資潮」已不再是單一企業事件，大量基層勞工正面臨訂單縮減、加班消失、中高齡再就業困難與家庭收入斷裂等生存壓力，但政府眼裡卻只有半導體高科技。

羅美文痛批，普利司通突擊式關廠事件爆發後，竹縣府至今沒有提出任何實質補救方案，宣稱程序合法。如果縣府認為「只要有通報就合法」，等同宣告企業只要提前偷偷送件、最後一刻突襲，工會就永遠無法發揮作用。縣府放任這種「分批處理」、「技術性規避」的惡例，無異於告訴全台灣的資本家：只要錢給夠，就可以架空工會、各個擊破，讓勞工在孤立無援中被迫簽字。

勞動人權協會執行長王娟萍痛批，資方再怎麼優於勞基法規定，第一時間讓勞工恐懼、害怕就是錯的。她認為資遣方案應獲得勞工的同意，其次應讓所有勞工找到工作。她盼竹縣府亡羊補牢，1個月內協助551名遭解僱勞工找到工作，讓他們不再為前途茫茫然！

王娟萍也質疑「中央失職」！她指出，普利司通並不會是單一個案，勞動部有無站出來說「大量解僱有問題，我們要好好的來檢討，保障未來傳產勞將即將面臨失業的處境」？

不過，現場無一普利司通勞工出席，勞團憂心是否備受壓力或簽下保密協定等其他因素。

勞團現場唱歌、呼口號、發表陳情訴求。（記者廖雪茹攝）

勞團每人手持免洗筷拋棄，象徵「面對基層勞工生存困境，政府不能裝聾作啞，任由勞工像免洗筷一樣淪為被政策性拋棄的對象」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員羅美文（右2）代表勞團遞交陳情書，由竹縣府勞工處長湯紹堂（左2）代表收下。（記者廖雪茹攝）

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