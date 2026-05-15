男女擎天崗忘情連結即時影像全程播送 陽管處發聲

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮。（圖擷自YouTube，本影像已馬賽克處理）

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，並且被陽明山國家公園管理處設置的監視鏡頭全程拍下，演變成即時播出。陽明山國家公園管理處發布聲明，強調國家公園多為自然環境的公共場域，潛存一定程度的風險，在體驗自然同時應有尊重山林、尊重環境、尊重他人的素養，避免脫序或不當行為違反法令而受罰。

陽管處表示，國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險外，也恐涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任。

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陽管處表示，已主動提供相關影像資料，供司法單位進行調查。另若未經他人同意重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，恐涉散布性影像罪，也提醒民眾注意。

陽管處再次強調，民眾親近山林體驗自然，同時應有愛護山林、尊重環境、尊重他人的素養，勿有干擾環境、影響生態或他人脫序或不當行為，才是有素養的國民。

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