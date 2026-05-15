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    國中會考明登場 下午開放看考場「不能進入試場」

    2026/05/15 12:52 記者林曉雲／台北報導
    國中會考明天登場，今日下午開放看考場，但不能進入試場。（記者林曉雲攝）

    國中會考明天登場，今日下午開放看考場，但不能進入試場。（記者林曉雲攝）

    今（2026）年國中教育會考將於明（16）日登場，全國18萬餘名考生將分別在18個考區、231個考場應試。全國試務會提醒，今（15）日下午3時至5時開放考生查看考場，但不得進入試場；也呼籲考生務必提前熟悉試場規則與交通動線，以免違規或延誤影響考試權益。

    全國試務會表示，歷年違規事項中，以攜帶非應試用品、提前翻閱試題本及考後持續作答最為常見，提醒考生特別留意。依規定，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺與三角板也只能標示量測刻度與數字，且數字不得出現根號。

    試務會指出，明後兩天的考試說明期間，考生若提前翻閱試題本、提前作答，或考試結束鐘聲響起後仍持續作答，經監試人員制止後才停止者，5科將記該科違規2點，寫作測驗則扣1級分。

    此外，考試期間不得隨身攜帶非應試用品，包括行動電話、智慧手錶、智慧手環、智慧眼鏡、電子辭典、計算機、多媒體播放器及具有通訊、錄影、照相、發聲功能的裝置。試務會強調，即使未使用或未發出聲響，只要攜帶在身上，都可能被認定違規，五科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

    若考生在答案卡或答案卷上做記號、顯示個人身分，或有影響試場秩序等情節較輕違規行為，5科也將記該科違規1點，寫作測驗扣1級分。

    教育部也呼籲，考試期間各界應避免在考場周邊舉辦集會、遊行、施工、民俗慶典或大型體育活動；若無法避免，也請降低音量，不要使用麥克風、擴音器等設備，以維護考場安寧。

    全國試務會提醒考生，應提早確認考場位置與交通狀況，儘早出門並避開周邊活動路線，以免因交通壅塞影響應試。相關資訊可至國中教育會考網站查詢。

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