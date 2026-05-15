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    來玩水！虎尾632親水公園5/30回歸 今年僅開放3個月原因曝光

    2026/05/15 12:24 記者李文德／雲林報導
    虎尾632親水公園5月30日至8月30日免費開放民眾戲水。（記者李文德攝）

    虎尾632親水公園5月30日至8月30日免費開放民眾戲水。（記者李文德攝）

    雲林縣虎尾鎮公所針對632高地公園打造縣內首座大型親水公園，去年開放短短5個月吸引5萬人次造訪。鎮長林嘉弘表示，今年度訂於5月30日至8月30日為期3個月，與去年相較開放減少兩個月，其主因為後續將暫時封園進行滑水道等第三期工程，盼親水公園可以打造為全齡式遊樂。

    虎尾632高地公園位在「拜五街夜市」斜對面，原是公墓用地，5年前公所考量鎮內缺乏親子遊戲場，向營建署爭取獲補助打造親子公園，前年公所、縣府再投入3500萬元進行第二期的「親水公園」工程，並於去年6月開放。

    林嘉弘表示，設置水噴霧、水濂瀑布、地坪噴泉的親水公園，去年6至10月開放遊玩，一共吸引逾5萬人次造訪，平均每日約1000人次到親水公園遊玩消暑。今年度訂於5月30日至8月30日開放， 每週六日上午8點至下午5點免費開放，現場2至3名工作人員在現場管理，預計7、8月暑假，會再增加週五開放時段，目前公所正進行開放前準備作業。

    公所強調，親水公園如遇颱風、下雨暫不開放，更提醒民眾須遵守相關戲水規則，切勿在園區奔跑追逐、勿破壞園區設施。

    林嘉弘指出，今年開放時間比去年減少約2個月，主要原因是因後續將要進行第三期工程，因應施工作業，屆時需停止開放，保護民眾及施工安全。

    林嘉弘指出，第三期工程，目前管理室前的草皮為主，面積約1000多平方公尺，主要項目將增設滑水道及幼兒戲水區，預估將投入3000萬元經費，目前公所已發包設計中，預計9月完成設計，後續將發包工程標，預計需施工10個月，盼未來親水公園可以打造成全齡共融的戲水空間。

    位在管理室前的第三期工程將施工，考量安全下，公所決定9月後親水公園將暫時封園。（記者李文德攝）

    位在管理室前的第三期工程將施工，考量安全下，公所決定9月後親水公園將暫時封園。（記者李文德攝）

    虎尾632親水公園去年開放後，吸引逾5萬人次造訪，成為縣內熱門的消暑聖地。（資料照）

    虎尾632親水公園去年開放後，吸引逾5萬人次造訪，成為縣內熱門的消暑聖地。（資料照）

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