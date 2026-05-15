花蓮鯉魚潭天鵝船停業有解 高雄造船公會助驗拚6月營運

鯉魚潭的天鵝船自2月發生事故後停止營業，業者叫苦連天，縣府表示已協商將由高雄造船技師公會協助驗船。（記者花孟璟攝）

花蓮鯉魚潭今年農曆年假因天鵝船翻覆造成9歲童身亡，天鵝船業者被縱管處勒令停業，11日經過中央地方協商終於露出曙光。縣府觀光處今天表示，預計6月10日前143艘天鵝船浮具等會全數由高雄造船技師公會完成檢驗，縣府角色是協助送件給縱管處，目標是6月恢復營業，以迎接暑假觀光人潮。

針對鯉魚潭天鵝船何時恢復營運，花蓮縣議會今天舉行定期會一讀會臨時動議時，壽豐鄉的縣議員林品仰說，船隻業者幾個月無法做生意，一直以來卻等不到縣府觀光處的協助，請觀光處趕快提出振興方案協助業者而不是放任自生自滅，讓鯉魚潭商圈面臨遊客斷崖下跌。

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此外，最近花蓮持續有降雨，鯉魚潭卻因為上游野溪進行整治造成水量減少，林品仰說，鯉魚潭10年來第一次水位下降多達3公尺，要求農業處應盡快協助，以免影響6月船隻營業。

針對鯉魚潭天鵝船的問題，經先前在立院協商的結果，本月11日舉辦中央地方協調會，參與單位包括交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處、交通部航港局、花蓮縣政府等。花蓮縣府觀光處長余明勳說，會議確認鯉魚潭風景區管轄權，應依據水域遊憩活動管理辦法由縱管處負責，共識是採行中央法規，不需疊床架屋。

縣府表示，經過與交通部航港局溝通，針對天鵝船的部分由航港局依據動力小船的檢驗標準，刪除無關動力的部分後，轉化為適用於鯉魚潭天鵝船的簡化檢驗標準單，由於一次需要檢驗的船隻數量多達143艘，因此協調由高雄造船技師公會技師協助全面檢查，並取得優惠的檢驗價位，預計6月10日前完成全部船隻檢查，檢驗結果送縱管處，力拚6月恢復營業。

縣府指出，未來鯉魚潭天鵝船業者採取自主管理，業者須定期辦理檢驗後並將檢驗報告送縱管處備查，一般船隻1年一次、大型船3年1次；至於上游秀林、壽豐的野溪整治有無影響鯉魚潭水位，將再會同相關公所進行了解。

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