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    首頁 > 生活

    陽管處：民眾在草原休息區脫序行為 影像已交付調查

    2026/05/15 12:15 中央社
    社群上今天傳出有民眾在陽明山國家公園擎天崗出現脫序行為，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處表示，國家公園多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險，也恐涉及公然猥褻等法律責任，相關影像資料目前已交由司法單位調查。（圖擷自YouTube）

    社群上今天傳出有民眾在陽明山國家公園擎天崗出現脫序行為，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處表示，國家公園多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險，也恐涉及公然猥褻等法律責任，相關影像資料目前已交由司法單位調查。（圖擷自YouTube）

    社群上今天傳出有民眾在陽明山國家公園擎天崗出現脫序行為，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處表示，國家公園多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險，也恐涉及公然猥褻等法律責任，相關影像資料目前已交由司法單位調查。

    陽管處今天透過新聞稿指出，陽明山國家公園擎天崗草原是許多民眾親近自然、放鬆身心的好去處，但根據媒體報導，有民眾凌晨在草原休息區出現脫序行為。

    陽管處說，國家公園開放民眾親近山林體驗自然，多為公共場域，民眾脫序或不當行為除可能因未注意周遭而身受危險，也可能涉及「社會秩序維護法」、「刑法」公然猥褻等法律責任，陽管處目前已主動提供相關影像資料，供司法單位進行調查。

    此外，陽管處提醒若未經他人同意重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，也可能涉散布性影像罪。

    陽管處強調，國家公園多為自然環境的公共場域，潛存一定程度的風險，民眾在體驗自然同時應有尊重山林、尊重環境、尊重他人的素養，避免脫序或不當行為違反法令而受罰。

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