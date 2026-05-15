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    首頁 > 生活

    設交通事故「0死亡」儀表板 陳其邁允評估公開部分數據

    2026/05/15 11:17 記者王榮祥／高雄報導
    張博洋建議設置交通0死亡儀表板，陳其邁認為可先評估公開部分數據。（記者王榮祥翻攝）

    張博洋建議設置交通0死亡儀表板，陳其邁認為可先評估公開部分數據。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員張博洋今質詢時、要求高市府建置「交通事故零死亡儀表板」，透過數據透明化導入更多理性政策討論；市長陳其邁答詢指出，可評估部分交通數據是否公開。

    張博洋引述行政院道路交通安全推動計畫，目標為2030年行人死亡人數下降50%，並朝2050年交通事故零死亡，其中2026年須較2023年死亡人數下降22%。

    他攤開數據指出，高雄交通死亡人數從2023年的317人至2025年的307人，僅微幅下降3.15%，距離行政院22%應達247人內的目標仍有差距，呼籲市府應提出逐年改善計畫。

    張博洋進一步建議建置「交通事故零死亡儀表板」，包括傷亡數據實況、工程改善透明化、執法與政策成效、民意反應與回饋等，交通改善數據及分年分期改善計畫，應要公開讓市民共同監督，讓市民清楚市府交通改革進度，了解高雄哪些路段正在變安全。

    副市長林欽榮答詢說明，市長陳其邁就任以來，交通死亡數持續降低，今年1到5月同期比較，上任時200多件到目前為止140多件，死亡數到今天截止也比去年少9人，達成零死亡是全市府團隊的事。

    市長陳其邁表示，這幾年高雄的智慧燈塔計畫，有整合各局處的交通及公共服務資訊，包括智慧交通中心都會有交通數據資料，將會研議哪些資料可以公開，讓市民知道整體交通改革的狀況。

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