我國深化與印尼高教合作 加查馬達大學率團訪台

教育部近日邀請印尼頂尖名校加查馬達大學（Universitas Gadjah Mada，UGM）校長Dr. Ova Emilia率團訪台。（教育部提供）

印尼已成台灣高教最重要的境外生來源國之一，教育部近期邀請印尼頂尖名校加查馬達大學（Universitas Gadjah Mada，UGM）校長率團訪台，促成台灣10所大學與印尼在醫學、理工、農業及雙聯學位等領域深化合作。教育部指出，目前印尼學生來台人數已居境外生第2位，顯示台灣與東南亞高教交流持續升溫。

目前印尼來台學生總數已達1萬8740人，其中學位生1萬3957人、非學位生4783人，在台境外學生人數排名第2，僅次於馬來西亞。台灣與印尼大專校院已簽署1337件學術交流協議，雙方高教合作相當密切。

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教育部政次劉國偉表示，UGM是印尼最具代表性的研究型大學之一，透過此次訪台盼進一步促成台灣與印尼在醫學、科技、農業及人才培育等重點領域合作。印尼加查馬達大學校長Ova Emilia近日率團訪台，成員包括副校長、工學院、理學院、職業學院院長及國際長等，參訪多所大學，並與各校洽談學術合作、師生交換及雙聯學位等交流計畫。

根據2026年QS世界大學排名，加查馬達大學排名全球第224名，也是印尼學術聲望最高的大學之一，考古學、現代語言、會計金融及農業技術等領域均名列全球前段班。郭玲如指出，UGM最具特色的是要求學生畢業前深入偏鄉服務，每年超過7000名學生前往印尼各地參與社區服務與地方發展，被視為印尼高教的重要特色。

教育部國際司科長郭玲如說明，UGM訪台期間，除與高雄大學、宜蘭大學及嘉義大學延續既有合作，也參訪中興大學、陽明交通大學、政治大學、清華大學、逢甲大學、大同大學及明志科大等校，對台灣大學在半導體、科技、農業及醫學等領域的發展印象深刻。

此外，教育部近年也持續提供印尼學生台灣獎學金與華語獎學金，其中2025年至2026年間提供40個華語獎學金名額，2023年至2025年間每年提供37名台灣獎學金名額，並補助19名華語教師赴印尼任教。

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