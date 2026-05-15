水雉現身洲仔、援中港溼地 高市公園處：返鄉計畫20年成果

凌波仙子展翅躍動綠意間。（台灣濕地保護聯盟-鳥友提供）

高雄左營洲仔濕地與楠梓援中港濕地，近期皆有鳥友觀測到二級保育類鳥類水雉完成年度換羽，在浮葉植物間輕巧移動，高市公園處指出，是為繁殖季做準備，也是市府推動水雉返鄉計畫20年來的成果。

公園處說明，有「凌波仙子」美稱的水雉，以細長腳趾與寬大足部結構聞名，能有效分散體重，在承載力有限的睡蓮、菱角等浮葉上如履平地，是濕地環境中的指標物種之一。

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公園處觀察到水雉年年如期完成換羽並穩定出現，不僅象徵棲地環境品質良好，也反映出高雄在都市發展過程中，對自然生態保育的重視與投入；目前正值繁殖前期，水雉頻繁覓食以攝取充足營養，應付後續體能消耗巨大的繁殖期。

此外，水雉採取罕見的「一妻多夫」制，雌鳥產卵後會由雄鳥獨力承擔孵卵與育雛重任，這種獨特的親代照顧行為，是濕地環境教育中最具生命力的教材。

公園處表示，這份生態實績源於長期的棲地營造，自2002年啟動「水雉返鄉計畫」以來，洲仔濕地成功轉型為國家級重要濕地，並與援中港濕地聯動構築北高雄堅實的生態韌性。

水雉在綠意盎然的葉片上自在覓食，正是生態復育最動人的成果，也象徵高雄邁向環境永續的韌性，這兩處「都市綠肺」不僅是水雉的家，更是市民感受大自然生命力的最佳場域，邀請大眾在繁殖季期間走訪洲仔與援中港濕地，見證這份跨越20年的守護成果。

黑白羽翼凌空振翅。（台灣濕地保護聯盟-鳥友提供）

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