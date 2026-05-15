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    首頁 > 生活

    高市投入9.8億完成筆秀排水整治 提升橋頭科學園區區域防洪

    2026/05/15 09:02 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局完成筆秀排水海城橋至高速鐵路段整治工程，提升橋頭科學園區周邊防洪效能。（記者陳文嬋攝）

    水利局完成筆秀排水海城橋至高速鐵路段整治工程，提升橋頭科學園區周邊防洪效能。（記者陳文嬋攝）

    全球氣候變遷，極端降雨已呈常態，高雄市水利局因應橋頭科學園區開發防洪需求，爭取水利署經費9.8億元，執行筆秀排水海城橋至高速鐵路段整治工程，分三期施作完成整體工程，提升橋頭科學園區周邊防洪效能。

    水利局表示，典寶溪流域整體規劃以綜合治水概念為基礎，其中筆秀排水典寶溪匯流口至海城橋已於民國104年至106年完成整治，為避免橋科基地及聯外道路開發後，加重區域淹水潛勢，再向水利署爭取海城橋至高速鐵路段渠道整治，分三期進行施工。

    水利局指出，工程長度約2.7公里，將原有渠道6公尺拓寬為12至14公尺，並增設4公尺的水防道路，搭配橋科園區內設置5座滯洪，總滯洪量達59萬噸，提升區域防洪韌性。

    此外，排水整治考量生態及休憩等設計導向，規劃時邀請居民、民代及生態專家參與討論，留設適當空間設置綠帶及生物通道，並搭配橋科基地滯洪公園進行串聯，打造筆秀排水休憩廊帶，提供更優質生態環境。

    水利局說，未來橋頭科學園區開發完成後，除了園區內部出流管制提供上游滯洪量外，配合這次排水路整治，可降低鄰近筆秀、滾水、角宿、中崎等里淹水潛勢，避免橋科聯外道路積淹水，提升區域防洪標準，確保產業發展與在地居民生活安全。

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