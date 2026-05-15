長輩過橋不再卡關！ 霧峰平溪河便橋將設無障礙斜坡道

台中霧峰平溪河兩座便橋沒有無障礙設施，長輩、輪椅族通行卡關，張芬郁議員（右2）爭取設置無障礙斜坡道。（記者陳建志攝）

台中霧峰區北柳里平溪河環境優美，兩岸並有關懷據點、綠蔭廊道和體健設施，吸引許多長輩到此運動、上課，不過連結兩岸的兩座便橋，因有兩個高聳階低，不但坐輪椅的民眾過不去，長輩要通過時也都要小心翼翼，相當不方便，經民進黨市議員張芬郁向市府爭取，終於要設無障礙斜坡道，讓社區長輩開心以後過橋不會卡關。

張芬郁表示，霧峰平溪河流經北柳社區，一邊是霧工一路、一邊是四德路435巷，中間設有二座便橋銜接兩岸，但都沒有無障礙設施，靠近四德路435巷這側住戶密集，又有北柳社區發展協會關懷據點和失智據點北柳億站，不少行動不便或必須推搭輪椅的長輩，要過橋到對岸相當不方便。

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張芬郁表示，接獲民眾反應後，積極爭取設置無障礙設施，霧峰公所和里辦公室也都表示支持，順利爭取到市府經費進行改善。

洪姓阿嬤表示，平溪河對岸是一條綠蔭廊道，也有簡易的體健設施，她和據點的同學們常想到對岸散步，但因便橋有兩個高階梯行走困難，坐輪椅的長輩更是要志工協助才能通過，大家都期待趕緊設置無障礙坡道；社區發展協會總幹事林銘祿也表示，爭取很久，開心以後可以安心帶長輩到對岸活動。

市府建設局養工處屯區工程隊長潘昱維表示，將以對現況影響最小的方式設計無障礙斜坡道，將保留1.5米寬的階梯，在遷移景觀燈等設施後，設置7.2米長的無障礙斜坡道，以提供高齡長輩、輪椅族和嬰兒車友善動線。

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