新北市免費混種犬貓絕育開跑 動保處：名額有限儘速報名

新北市今年度「免費混種犬貓絕育三合一活動」開跑。（新北市動保處提供）

新北市今年度「免費混種犬貓絕育三合一活動」開跑，市府動物保護防疫處長楊淑方指出，這次活動由板橋、中和、新店、五股、淡水、三芝、八里及瑞芳等八所動物之家共同辦理，只要設籍新北市且年滿18歲民眾，或曾於新北市動物之家認養犬貓者，皆可申請參加本次活動，提供符合資格民眾免費犬貓絕育、狂犬病疫苗施打及寵物登記服務；各場次名額有限，提醒飼主儘速報名，詳洽各動物之家粉專。

動保處指出，飼主若飼養犬貓未絕育，且未辦理免絕育或繁殖申報，依法最高可處5萬元至25萬元罰鍰。

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樹林區李姓飼主分享，自己長期參與送養流浪貓，近期收容13隻貓咪，適逢發情季節，夜間嚎叫影響鄰里安寧，加上手術安排與接送困難，讓全家感到壓力，透過三合一活動，已順利完成所有貓咪的絕育與疫苗施打，送養也更安心。

板橋動物之家站長徐愛明說，在收容資源有限情況下，源頭管理尤為關鍵，家犬貓依法須完成絕育或申報免絕育，並植入晶片及辦理寵物登記；狂犬病疫苗則需每年施打一次，另自去年7月起規定已放寬，室內貓可免強制施打疫苗，但有戶外活動的貓咪仍須完成接種。

動保處呼籲，未來市府將持續整合資源推動相關措施，透過絕育、疫苗防疫與寵物登記等多元策略，降低流浪犬貓數量，更多免費絕育活動場次將陸續開辦，民眾可電洽動保處02-2959-6353或關注各動物之家粉專。

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