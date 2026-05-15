稻田最怕這種天氣！悶熱又午後雨 農改場急籲防「吊狗」來襲

穗稻熱病於田間發生情形。（台中農改場提供）

最近中部地區白天悶熱、午後又常突然下起短暫雷陣雨，田間濕氣久久不散，對正在抽穗的水稻來說，卻是最危險的時刻。臺中區農業改良場近日調查發現，部分稻田已零星出現「穗稻熱病」，提醒農民務必把握抽穗前關鍵期防治，否則嚴重時恐出現整穗白化、乾枯，影響收成。

看著稻穗垂頭，不一定是豐收，可能是「吊狗」！彰化陳姓老農形容，穗稻熱病發生時，病菌會侵襲幼嫩的穗頸，導致水分養分輸不上去，原本應該飽滿的稻穗會變褐色乾枯，嚴重時整片田看起來白茫茫，卻全是空殼。

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台中農改場指出，農民俗稱的「吊狗」、「吊穗」，就是穗稻熱病典型症狀之一。目前中部二期稻作已陸續進入孕穗與抽穗期，稻株長勢旺盛，但近期高溫多濕，加上清晨露水及午後陣雨頻繁，非常適合稻熱病菌繁殖與擴散，其病菌會隨風雨附著在稻株葉舌及葉節，待幼嫩稻穗抽出時入侵感染。

農改場提醒，水稻抽穗前3至5天是防治關鍵時機，農民應加強巡田，若發現田區已有病斑，應儘速施藥防治。建議可選用「農藥資訊服務網」推薦的藥劑進行防治，例如75%三賽唑可濕性粉劑3000倍、50%護粒松乳劑1000倍等，並嚴格遵守稀釋倍數與安全採收期，才能有效減少病害發生並穩定收穫。

水稻穗稻熱病於水稻穗頸與枝梗上，會產生淡褐色或暗褐色病徵。（台中農改場提供）

水稻罹患穗稻熱病呈現白穗乾枯狀。（台中農改場提供）

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