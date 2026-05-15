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    首頁 > 生活

    高雄大樹玉荷包盛產 高雄鳳荔季活動30日開跑

    2026/05/15 08:54 記者洪臣宏／高雄報導
    大樹鳳荔文化季30日開鑼，區長楊明融（中）邀請大樹一日遊。（大樹區公所提供）

    大樹鳳荔文化季30日開鑼，區長楊明融（中）邀請大樹一日遊。（大樹區公所提供）

    高雄市大樹區玉荷包荔枝進入盛產季，大樹區公所將於30、31日於姑山倉庫舉辦「夏祭新鮮市2026年高雄鳳荔季活動」，區公所表示，兩天活動安排多元，更有每日兩場限量農特產品搶購活動，歡迎民眾來大樹一日遊。

    鳳荔文化觀光季從2003年舉辦迄今，為在地農業與文化推廣的重要年度盛事。區長楊明融表示，大樹玉荷包的採收期約落在每年5月下旬至6月初，是消費者不可錯過的最佳品嚐時機。

    他說，今年活動多元，特別的是，舉辦「荔馬分享」活動，只要到大樹區公所臉書按讚－追蹤－分享，即可參加玉荷包禮盒抽獎，將抽出15名幸運兒。

    區公所表示，活動在大樹姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦，兩日皆有全天候舞台演出，包括社區社團、專業舞蹈及樂團。活動周邊設有多元親子互動體驗、在地農民新鮮直售、文創市集，更規劃每日兩場限量農特產品搶購活動，還有棉花糖、冰淇淋、造紙術及捏麵人DIY，以及水資源及環境衛生宣導，歡迎民眾前來同樂，品嚐在地美食與農特產。

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