國中會考倒數 網論戰「1陋習」

台中市每年會考均準備會考專車統一載學生上考場。（市府提供）

國中會考16（周六）、17日登場，各國中提供考場服務，把學生揪在一起準備考試已行之有年，近來網路卻熱議，會考要求全校行政處室主任、組長到班導師，全要到考場待命陪考，反倒是家長不見人影，「我就ven老師陪考這陋習從何時開始的」；台中有學校主任說，應是疫情期間禁家長陪考，由學校統一代勞沿襲迄今，也有家長路過說，「對老師的付出真心感激」。

國中會考倒數3天，台中市政府宣佈今年提供會考專車，有數十所學校申請，預計出動超過3百車次，接送超過6千名學子上考場。

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學校對會考服務愈來愈多，近來網路熱議要求全校行政處室主任組長及導師陪考合理嗎？「家長去哪裡了？」、「自己的小孩考大考不來陪說得過去嗎？」，引來不少像是學校行政或教師的人心有戚戚焉，「不只陪考，還要代訂便當，菜色還會被嫌棄」，也有行政老師說，考前還要巡迴各大文昌廟拜拜、在學校搞誓師大會，「包高中，躍龍門」，「學生不讀書做這些有用嗎」。

不少家長則回應有去考場陪考，也有人說「小孩不要家長陪說會有壓力」、「學校鼓勵家長不要去陪考」，也有人回「真的十分感謝學校老師的付出」。

台中有國中主任指出，考場請學校教師坐鎮、減少家長陪考應是源自疫情期間限制進出考場人員以免傳染風險沿用迄今，學校均會請導師陪同，有助考場秩序管理也讓學生安心，教師事後可以補休。

學校坦言，確實有老師難免抱怨犧牲假日陪考，家長會均會大舉出動「餵食」，向陪同教師致意，學校畢竟是教育單位，多鼓勵老師擔待幫忙穩定軍心。

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