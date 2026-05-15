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    首頁 > 生活

    國中會考週末登場！台南近1.4萬考生上陣 今下午先看考場

    2026/05/15 07:45 記者洪瑞琴／台南報導
    今年國中教育會考，台南考區近1.4萬名應考生。圖為台南一中考場。（記者洪瑞琴攝）

    今年國中教育會考，台南考區近1.4萬名應考生。圖為台南一中考場。（記者洪瑞琴攝）

    今年國中教育會考5月16日、17日登場，台南考區共有1萬3977名考生上場應試，設有17個考場。各考場學校今天（15日）下午3點會公布考場平面圖和試場分配，並同步在3點到5點開放讓考生先進去看環境，熟悉一下路線，減少當天緊張感。

    台南市長黃偉哲表示，面對會考最重要的就是放輕鬆、保持平常心，把平時準備的實力正常發揮出來。市府也會協助各考場做好準備，並加強周邊交通、噪音和環境秩序，讓考生可以在穩定的環境中安心考試。

    教育局長鄭新輝說，教育局已經提前檢查各考場設備，像是冷氣、燈光、電力，還有英語聽力設備，希望讓考生有一個舒適的考試環境。他也提醒，考試當天一定要記得帶准考證，手機、智慧手錶、智慧手環和計算機等都不能帶進試場，避免違規影響成績。

    今年台南考區考場學校包含國立台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、台南高商、成大南工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商及南大附中等17所學校，共設置397間一般試場以及32間特殊試場。

    今年國中教育會考，台南女中為考場之一。（記者洪瑞琴攝）

    今年國中教育會考，台南女中為考場之一。（記者洪瑞琴攝）

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