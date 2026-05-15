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    首頁 > 生活

    浴佛祈福+古早味魯麵 台南福智傳遞人情味與善念

    2026/05/15 07:46 記者洪瑞琴／台南報導
    福智台南分苑推廣宗教文化融合社區互助共好的暖心活動。（福智台南分苑北成教室提供）

    福智台南分苑推廣宗教文化融合社區互助共好的暖心活動。（福智台南分苑北成教室提供）

    5月是充滿感恩與祝福的季節，福智台南分苑北成教室將在16日舉辦1場溫馨又有趣的浴佛感恩活動，把禮佛、闖關遊戲和魯麵美食結合一起，首度開放社區民眾參加，共同感受滿滿的人情味與暖心氛圍。

    福智台南分苑北成教室表示，浴佛象徵洗滌內心塵垢與煩憂，藉由莊嚴儀式讓參與者沉澱心靈、回歸安定。活動現場亦設有「解觀音籤」服務，透過傳統信仰文化提供心靈指引，讓民眾在忙碌生活中獲得方向與力量。

    除了靜態的心靈體驗，活動也規劃「慈心闖關」互動遊戲，以輕鬆有趣的方式推廣慈悲與關懷理念，讓大小朋友在遊戲中學習善念，進一步促進鄰里之間的交流與連結，營造更緊密的社區情感。

    當天現場將提供精緻的一口蔬食體驗，並特別準備古早味魯麵免費分享，讓民眾在品嚐健康蔬食之餘，也感受濃濃的人情味與在地溫度，希望透過「美味」形式，拉近彼此距離，讓善的循環在社區中持續擴散。

    福智台南分苑北成教室指出，這次活動不僅是一場宗教與文化的融合，更是實踐「互助共好」理念的重要行動，期盼透過實際交流，讓關懷在社區中流動不息，邀請民眾攜家帶眷踴躍參與，一同禮佛祈福、體驗闖關樂趣，在歡笑中共享幸福和諧生活的感動。

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