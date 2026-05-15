南投客家藍野餐音樂會5/16登場 羅時豐領軍熱力開唱

南投客家藍野餐音樂會，5月16日於中興新村親情公園大草坪舉行。（資料照，記者張協昇攝）

2026南投縣Hakka嘉年華系列活動重頭戲「客家藍野餐音樂會」，5月16日（星期六）下午4時至晚間7時15分，將於中興新村親情公園登場，邀請金曲歌王羅時豐及唱作男團U:NUS、客語創作歌手柔米（Zoomie）、陳瑋儒、王喬尹、陳孟蕎等藝人接力演出，並結合野餐與多項互動體驗，打造一場充滿客家文化魅力的戶外音樂盛會。

南投縣文化局指出，此次音樂會活動以「共下Chill聽客」為主軸，透過音樂與生活結合，讓民眾以最輕鬆的方式親近客家文化，現場規劃特色市集、型染DIY體驗及客語闖關活動，讓民眾在輕鬆氛圍中體驗客家文化，並可於現場以499元加購「食客美好野餐限定組合」，內容包含客製折疊購物推車、市集抵用券、以及客家特色酸柑茶、在地特色小點心等，數量有限，售完為止。

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此外，也規劃摸彩活動，包含iPhone17及電動腳踏車等多項好禮，只要出示追蹤「南投縣客家發展所」臉書粉絲專頁畫面，即可獲得1張摸彩券，另民眾只要穿著藍染元素服飾或配件，即可加碼兌換限量好禮。

文化局表示，系列活動也將於6月13日及7月11日，分別舉辦客語歌唱比賽與客家兒童劇演出，邀請民眾走入南投，感受客庄文化魅力。

南投客家藍野餐音樂會，邀請金曲歌王羅時豐等歌手演出。（南投縣文化局提供）

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