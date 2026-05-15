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    首頁 > 生活

    南部水情吃緊 高雄里嶺伏流水提前上陣

    2026/05/15 00:37 記者陳文嬋／高雄報導
    里嶺伏流水今天完成試運轉後，將可提前派上用場。（水利署提供）

    里嶺伏流水今天完成試運轉後，將可提前派上用場。（水利署提供）

    南部今年降雨不如預期，南化水庫蓄水率昨跌破3成，高屏溪大面積沙洲浮現，高雄市昨晚受鋒面影響下雨，但整體雨量預估不大，水情尚未樂觀，仍需審慎因應，水利署將於今天完成里嶺伏流水試運轉，將可每日挹注20萬噸，隨時提前上陣應變，穩定南部用水。

    高雄市每日用水量160萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，昨流量下探每秒9.1立方公尺，大面積沙洲浮現，日取水量跌破百萬噸，大減至日取水80萬噸，仍北送台南每日5萬噸清水。

    南化水庫蓄水率跌破3成

    旗山溪流量也大減至每秒1.7立方公尺，水利署暫停旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫，全面下放一期稻作供灌；高雄與台南共用南化水庫，蓄水率昨跌破3成，蓄水量剩下2481萬立方公尺。

    高雄昨晚受鋒面影響下雨，氣象署對高雄山區發布大雨特報，以鋒面影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，16日鋒面南移至巴士海峽，午後有局部短暫雷陣雨，日雨量預估20至40毫米。

    整體雨量預估不大，南部旱象仍未解除，水情尚未樂觀，水利署表示，南部目前供水穩定，水情審慎因應，提醒民眾節約用水。

    水利署於高屏溪上游開發里嶺伏流水工程，於荖濃溪、旗山溪各設置一座集水井，預計7月完工，將於今天試運轉後，可提前派上用場，每日最大出水量10萬噸，可作為優質替代水源，有助於南部用水更穩定。

    高屏溪流量下探至每秒9.1立方公尺，日取水量剩下80萬噸。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪流量下探至每秒9.1立方公尺，日取水量剩下80萬噸。（記者陳文嬋攝）

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