高雄車站南、北地下道計畫啟動！林欽榮：比台北車站通透

鐵道局啟動高雄車站南北地下連通道招標作業，圖為南側帝冠車站與建國、中山路口。（記者王榮祥攝）

鐵道局將啟動台鐵高雄車站南、北地下連通道招標案，以後步行到車站不一定要穿越馬路；高市副市長林欽榮指出，未來不只有地下道，還有天橋串接天棚，高雄車站的立體化與通透性會比台北車站更完整。

林欽榮說明，行政院已於今年3月16日核定高市府與鐵道局共同提報的「高雄市區鐵路地下化第四次修正報告」，包含高雄車站南、北地下連通道，正由鐵道局辦理「高雄市博愛路與九如路口暨中山路與建國路口、地下連通道新建工程委託設計及監造技術服務」招標作業。

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林欽榮指出，車站不只規劃南、北地下通道，週邊都更案未來都會有天橋連接天棚，整個立體化動線與通透性，會比台北車站的空間更完備。

臉書社群「高雄好過日」則引述鐵道局4月底立委考察資料，指出車站南、北地下連通道初步經費約27億元，從設計上來看，連通道設置於U-1層，下沉大廳往南經高雄捷運高雄車站1號出口位置，往南可通過建國路，往北經高捷高雄車站4號出口可穿越九如路。

設計圖顯示南側的中山一路與建國三路口、北側的博愛一路與九如二路口，地下都有廣場規劃，並在中山、博愛路兩側各設一個出口。

好過日分析，完成後的車站南到北，能透過車站本身約315公尺的地下動線連結，便於人潮進出南北，對周邊商圈很重要，預估真正完工可能要3到4年後。

鐵道局啟動高雄車站南北地下連通道招標作業，圖為車站北側九如、博愛路口。（記者王榮祥攝）

高雄車站下方南北通道可串接南、北站區與地下商場。（記者王榮祥攝）

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