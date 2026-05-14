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    桃園市立美術館總館預計2028年開館營運 5/28辦招商說明會

    2026/05/14 23:35 記者李容萍／桃園報導
    桃園市立美術館總館新建工程施工進度約92％，預計8月竣工。（桃園市立美術館提供）

    桃園市立美術館總館新建工程施工進度約92％，預計8月竣工。（桃園市立美術館提供）

    桃園市立美術館總館預計明年完成工程點交，2028年正式開館營運，美術館5月28日下午在兒美館國際演講廳舉辦公開招商說明會，5月26日前填寫電子表單報名。

    新建工程處說，桃園市立美術館總館整體建築由2024年普立茲克建築獎得主山本理顯設計，將建築化為地景，在國門之都桃園構築出一座「藝術山丘」，獨特的造型與綠地環境完美融合，呈現建築與自然的和諧共生，儼然成為桃園重要文化地標；截至昨天（13日），施工進度約92％，預計8月竣工，為配合市府9月戶外光雕展活動，目前戶外景觀已完工。

    桃美館為完善美術館整體營運並提升民眾遊憩體驗，開放1樓及3樓室內外空間與兒美館2樓標租招商，委由民間業者經營。招商類型涵蓋輕食餐飲、美術館紀念品、藝文圖書及文創體驗等項目，營運內容與空間規劃須與桃美館建築美學及品牌形象相契合，以多元創意延伸觀眾的美學體驗，深化美術館與在地社群的連結。

    桃園市立美術館總館透過空橋串連兒童美術館，總館面積達2萬8275平方公尺，為地下2層及地上5層，1樓規劃為國際級大型展覽基地，展廳755坪、挑高9公尺；3樓為研究與敘事型中型展間；4樓則定位為跨域創新實驗場景，挑高達10.85公尺，可展出裝置、沉浸式多媒體與跨域科技作品，預計開館後預期每年將吸引60萬至80萬人次入館。

    桃園市立美術館總館預計8月竣工。（桃園市立美術館提供）

    桃園市立美術館總館預計8月竣工。（桃園市立美術館提供）

    桃園市立美術館總館和兒童美術館完工示意圖。（桃園市立美術館提供）

    桃園市立美術館總館和兒童美術館完工示意圖。（桃園市立美術館提供）

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