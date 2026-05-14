入圍「海洋文化領航計畫」 大潭、前鎮國小合作漁船主題繪本

屏東東港大潭國小執行海洋科學與技術教學主題，參觀新園鄉金建利造船公司。（記者陳彥廷攝）

行政院海洋委員會今年舉辦「海洋文化領航計畫」徵件，屏東東港大潭國小攜手高雄市前鎮國小，以東港、前鎮常見的大型遠洋漁船作為藍本，提出《船承．船說》的繪本計畫，海委會近日公布入圍名單，大潭國小成為屏東縣唯一入圍國小，校長趙錫清說，2個漁港孕育豐富的海洋印記與常民文化，希望透過繪本與課程，讓學童更認識自己與家鄉的產業。

東港及前鎮分屬台灣南部重要的遠洋漁業基地，大潭國小與當地的前鎮國小合作，去年透過「三魚海味探索繪本」就已成功入選海委會的決選，今年再接再厲，在《藝海類》中，以《船承．船說：東港五六與前鎮七八的海洋文化港鎮故事》於135件參賽計畫中脫穎而出，成為全屏東唯一一間入圍國小。

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趙錫清表示，台灣是海島，海委會為推廣海洋文化發展及傳承而推動「海洋文化領航計畫」，希望國內團體、個人擬定具備海洋主題的創作多元計畫，去年的《三魚海味探索》就以東港在地的黑鮪魚、烏魚及龍虎斑為主，從大潭的養殖魚到東港、前鎮的漁港，今天決定從「漁船」的部分著手，以兩「鎮」具備代表性的漁船作為主角。

趙錫清說，東港5、6與前鎮7、8就是以船的噸級為分類，前鎮停泊許多500噸以上CT7或CT8的魷釣遠洋漁船，東港則是有較多的延繩釣100噸至500噸的CT5、CT6漁船，不僅念起來順口溜，更展現兩漁港實質捕撈的魚種的不同，也是國內首度以跨縣市的漁港、漁船作為主題的計畫。

趙錫清指出，大潭國小是海洋特色學校，鎖定在地海洋產業為特色，兩校團隊實際走進造船廠，還特別拜託船家，登上CT6噸級的大漁船參訪，涵養師生有關海洋文化素養，未來此跨縣市漁業聚落記憶計畫將打造繪本發表，還會以大潭特色的雷雕船藝打造各式遠洋漁船作品，讓學童更加了解家鄉的海洋文化。

大潭海洋教育創客中心船舶課程，實際登上億榮268號CT6漁船參觀。（記者陳彥廷攝）

大潭海洋教育創客中心研發雷雕CT6漁船組裝課程。（記者陳彥廷攝）

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