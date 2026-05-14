捷運民汐線再向前跨一步 台北市都委會審議通過

都委會開會畫面。（記者董冠怡攝）

捷運民生汐止線台北市段規劃行經大同區、中山區、松山區、內湖區，設置9座車站，銜接施工中的捷運汐止東湖線與規劃中的基隆捷運。民汐線綜合規劃報告已送交通部審查，台北市都市計畫委員會今（14）審議包括捷運開發區、捷運系統用地共11處用地變更，民生西路「SB02」站有地主不同意納入開發，捷運工程局研擬替代方案，在捷運雙連站交通用地合併設置出入口；都委會主席張溫得裁示全案修正後通過。

捷運局副局長陳郭正說，今天也算往前推進一步，後續將報內政部審議。若綜規與都計都通過，就會進行相關細部設計，按捷運東環段的經驗，就是綜規通過後兩年完成發包。

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民汐線起自重慶北路、民生西路，沿民生西路、民生東路、新湖一路，以及成功路二段、民權東路六段圓環，設置8座地下車站，中途可轉乘淡水信義線雙連站、中和新蘆線行天宮站、文湖線中山國中站與環狀線東環段，接著跨越中山高速公路（國道一號），於內湖焚化廠西側建置高架車站，銜接汐東捷運。

都委會今天審議「配合台北市捷運系統民生汐止線工程變更沿線土地為捷運系統用地及捷運開發區主要計畫案」及「擬定捷運系統民生汐止線沿線土地細部計畫案」。

陳郭正說，都市計畫是綜合規劃的一環，若涉及用地要處理，需先進行都計變更。今天主要是針對九處捷運開發區和兩處捷運系統用地劃設，於「SB02」有數個人民陳情案，包括有地主反映倘辦理聯合捷運開發會影響既有進行中都更，因此不願參加，捷運局也調整刪除相關劃設，回歸雙連站合併使用出入口的方案。

土地使用分區調整後，才有機會依照法定程序取得或作聯開，今天在市都委會通過後，還要續報內政部都市計畫委員會審議，如果部通過，地的部分就確定了，另也在等綜合規劃通過，目前綜規修正及補充說明已報交通部，也多次請部儘速審議，然尚無法預估確切時程，強調是雙軌併行，倘若主要計畫通過但沒取得地，進度也無法往下走，因此缺一不可，

他總結，今天也算往前跨了一步，如果內政部通過都計，交通部也通過綜規，就會進行後續相關細設作業，依照東環段的經驗來看，綜規通過後兩年完成發包，希望民汐線台北市段也是這樣。

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