姐妹鎮交流50年 屏東東港鎮民參訪金門「沙美老街」

吳有家向東港鎮公所的參訪團介紹沙美老街。（東港鎮公所提供）

首站先至山后民俗文化村。（東港鎮公所提供）

沙美老街有舊有新。（東港鎮公所提供）

屏東東港鎮有個遠在離島金門縣的姐妹鎮金沙鎮，兩鎮的互訪是年年幾乎不曾間斷，東港鎮公所日前搭機前往參訪，金沙鎮長吳有家特別帶著東港鎮長黃禎祥及東港鎮公所人員參觀當地翻修有成的沙美老街街屋，東港鎮公所盼成東港共和新村發展的可能方向之一，金沙鎮公所則於本週回訪，今天搭金返金，特別到東港品嘗現正盛產的黑鮪魚。

東港「共和新村」發展參考

金門因接近中國，在國民政府遷台初期屢屢爆發戰事，為穩定當時軍心、民心，前總統蔣經國曾下令要求金門縣的鄉鎮要和本島的港口鄉鎮進行姐妹鎮締結，東港鎮公所因此和金沙鎮公所締結姐妹緣，至今已逾半世紀，兩鎮公所皆會安排互訪，展現友好。

東港鎮公所上週前後參訪交流，金沙鎮公所及鎮代會展現金門人特有的熱情招待交誼深厚的姐妹鎮公所及代表會的員工，其中考察就包括參訪金門國家公園所轄的金門山后民俗文化村，該文化村原為旅日僑領王國珍、王敬祥父子分贈王氏族人居住的宅第，至今仍保留完整的閩宅建築特色，包括馬背及燕尾等。

除山后民俗文化村，金沙沙美老街街區也有部分老街屋整修完或待整修當中，吳有家介紹時指出，沙美老街俗稱「八卦街」，許多屋主原對整修卻步，在縣府示範工程拋磚引玉後，已有不少屋主表達跟進翻修的意願，這也是有別於民俗文化村內，擁有近代常民生活的街屋樣態。

黃禎祥則說，東港鎮內的共和新村是日治時期就已建造的官舍，部分建物列為歷史建築，整個眷村現已歸公有，由於當地是東港鎮內至大鵬灣國家風景區的紐樞地帶，這些日式官舍未來要如何運用、整修，東港鎮公所盼能儘速配合計畫發展，不讓共和新村停滯，因此金門行特別安排閩宅及金沙老街的考察，為未來的保存、利用作為借鏡。

金門金沙鎮的鎮公所鎮長吳有家(左)及鎮代會主席周水士(右)本週回訪，今天搭機返金，東港鎮長黃禎祥到小港送機。（記者陳彥廷攝）

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