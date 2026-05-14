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    首頁 > 生活

    高市阿勃勒、大花紫薇相輝映 樹下漫步賞心悅目享受浪漫

    2026/05/14 23:08 記者陳文嬋／高雄報導
    衛武營都會公園旁輜汽路兩側阿勃勒、大花紫薇盛開相輝映。（記者陳文嬋攝）

    衛武營都會公園旁輜汽路兩側阿勃勒、大花紫薇盛開相輝映。（記者陳文嬋攝）

    高雄市多條道路種植阿勃勒、大花紫薇盛開，尤以衛武營都會公園旁輜汽路兩側各種阿勃勒、大花紫薇相輝映，美不勝收，民眾樹下漫步享受浪漫。

    公園處表示，阿勃勒原產於南亞印度及斯里蘭卡的落葉喬木，最適生長於日照充足、氣候溫暖環境，正值花季黃花漫天，彷彿陽光灑落，增添市容柔美亮點，將持續至6月中旬。

    阿勃勒以鳳山區種植路段多，包括南京路、曹公路、新富路、國泰路等；還有苓雅區和平路、河東路、光華路、林德街、廣州一街、鼓山區九如四路、新興區中山三路、楠梓區高雄大學路、援中路、左營區翠華路等地。花謝後結成長條形果莢，成熟呈深褐色形似臘腸，也被稱為「臘腸樹」。

    大花紫薇是原產於熱帶亞洲的落葉喬木，適合高溫多溼全日照環境，生長快速、可抗污染，濃密綠葉遮陽成蔭，5至7月可見滿樹紫花，盛開時香氣淡雅芬芳，是熱門行道樹與觀賞樹。

    尤其大花紫薇在紫薇屬中，葉、花最大且較豔麗，花色並非一成不變的紫，而是由清晨玫瑰紅逐漸轉為紫紅色，為高雄街道帶來變化萬千的奼紫嫣紅。

    以鳳山區種植多，整條建國路、澄清路、南京路、新富路等；苓雅區成功路、建國路，三民區河東路、九如一路，新興區七賢二路、中華三路，仁武區本館路，岡山區河堤路、阿公店路等也有種植。

    阿勃勒正值花季黃花漫天，彷彿陽光灑落，增添市容柔美亮點。（記者陳文嬋攝）

    阿勃勒正值花季黃花漫天，彷彿陽光灑落，增添市容柔美亮點。（記者陳文嬋攝）

    大花紫薇在紫薇屬中，葉、花最大且較豔麗，由清晨玫瑰紅逐漸轉為紫紅色，為高雄街道帶來變化萬千的奼紫嫣紅。（記者陳文嬋攝）

    大花紫薇在紫薇屬中，葉、花最大且較豔麗，由清晨玫瑰紅逐漸轉為紫紅色，為高雄街道帶來變化萬千的奼紫嫣紅。（記者陳文嬋攝）

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