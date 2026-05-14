「夏日傳愛到路得」園遊會6/6登場 曾薀帆、欣菲攜手護慢飛天使

夏日傳愛公益園遊會邀藝人曾薀帆、欣菲代言，為身心障礙者發聲，市議員王珮毓（左1）、黃敬平（右1）也號召民眾助慢飛天使。（路得啟智學園提供）

位於桃園市中壢區的路得啟智學園，自1995年設立長期服務身心障礙者，提供24小時生活照護與支持，目前照顧71位園生，將於6月6日上午9時至下午3時在平鎮區新勢公園大草坪舉辦「夏日傳愛到路得，公益補給不缺席」公益園遊會活動，即日起邀請民眾認購園遊券及響應捐款行動，一同支持慢飛天使募集日常生活所需經費，讓愛不缺席。

包括國際獅子會300B5區總監楊嘉俊今（14）日攜手各分會宣布響應公益活動，拋磚引玉捐款超過20萬元。曾赴韓國擔任練習生的藝人曾薀帆、欣菲受邀擔任公益代言人，2人於活動前實際走訪學園，與園生互動交流，透過陪伴與觀察，深入了解慢飛天使的需要與不足。

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曾薀帆表示，實際走進學園，更能感受到孩子們的努力與純真，希望透過這次活動，讓更多人一起關心他們；欣菲也分享，每一份陪伴都很有意義，期待有更多人一同參與，讓支持的力量持續擴大。活動當天，2人將現身舞台熱情演出，為公益獻才藝期待帶動現場買氣。

路得啟智學園路得學園執行長邱家淮說，園內孩子多仰賴長期陪伴與資源挹注，從每日餐食、生活照護到環境維護，皆需穩定經費支撐，隨著物價上漲，包含餐費、設備修繕及環境維護等各項支出經費不斷提高，營運壓力逐步提高。為提供安全與完善的生活環境，穩定餐點365天的供應，期盼民眾參與公益園遊會，募集學園一年所需經費100萬元，讓慢飛天使能在經費充裕的環境中安心生活與學習。

園遊會設置50個特色攤位，結合美食、社福宣導及互動體驗，並安排精彩舞台表演及摸彩活動，凡認購園遊券可參與摸彩，也歡迎將5、6月統一發票帶至現場捐贈。

路得啟智學園執行長邱家淮（左）說明，辦理園遊會是為了讓慢飛天使能在經費充裕的環境中安心生活與學習。（路得啟智學園提供）

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