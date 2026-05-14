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    首頁 > 生活

    中捷藍線龍井機廠驚見7萬噸廢棄物 捷工局：不影響工程進度

    2026/05/14 20:41 記者蘇孟娟／台中報導
    台中捷運藍線龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物。（台中市議會民進黨團總召周永鴻提供）

    台中捷運藍線龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物。（台中市議會民進黨團總召周永鴻提供）

    台中捷運藍線龍井機廠發現大量廢棄物，市議員林德宇及曾威今天質詢痛批，捷運工程局對於工地內廢棄物清除互踢皮球，態度消極，恐會影響藍線工程進度。捷工局蘇瑞文局長說，當初藍線基本設計時，就發現到這些地下廢棄物，請環保局協助處理，估需費時1年清運，但不會影響藍線工程與進度。

    林德宇說，捷運藍線龍井機廠去年就宣布動工，現在竟發現大量垃圾廢棄物，捷運局或是環保局對如何處置還在互踢皮球，這些廢棄物不清，藍線工程到底要怎麼開工？

    蘇瑞文答詢，當初藍線在做基本設計的時候，就已經有發現到這些地下廢棄物，預估大概會有7萬多噸，有包括公家的、也有私人的部分，有請環保局協助；環保局長吳盛忠說，目前要先釐清到底是誰的責任。

    盧秀燕也說，機廠裡的廢棄物應已是很早之前就已存在，釐清廢棄物來源，若是私人造成就會開罰並要求民間處理。

    林德宇指出，裡面不只是垃圾廢土，也有營建廢土，依民間初估清運恐需花1億元。

    曾威也關切，事出有因，台中市垃圾去化不力，文山焚化爐工程大延宕造成偷倒亂倒效應，更憂影響藍線工程。蘇瑞文指出，預計清運需花1年，但不會影響藍線工程進度。

    台中市捷工局召開龍井機廠廢棄物協商會議。（台中市政府提供）

    台中市捷工局召開龍井機廠廢棄物協商會議。（台中市政府提供）

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