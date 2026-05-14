奇觀！彰化火車站陸橋淪街友家？ 「大字型」橫躺擋路惹民怨

彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，讓旅客看傻。（民眾提供）

奇觀！彰化火車站跨站人行陸橋有多名街友長期盤據，不僅有許多人看了不捨，有許多旅客對於陸橋成為街友「住家」感到不可置信，甚至有旅客直擊有街友竟直接大剌剌地仰躺在陸橋入口處呈「大」字型，兩側還擺滿衣物、生活用品等「家當」，讓旅客直呼「這樣要怎麼過？」眼見陸橋街友人數愈來愈多，希望政府單位重視予以安置。

有民眾經過彰化火車站跨站人行陸橋時，發現陸橋許多街友席地而睡，還有街友把全部家當鋪在地上，民眾直呼「如無政府狀態！」有民眾指出，彰化火車站的街友最近是不是有點誇張？竟在火車站人行陸橋入口處直接躺平，「陸橋街友是多到滿出來嗎？」且家當還放在兩側，相關單位能不能介入驅離？

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有網友指稱，曾有街友被介入收容，但因為受不了宿舍規矩，例如規定門禁時間，寧可搬離繼續當街友；還有網友稱，用乞討比較輕鬆，有吃有喝還有錢可買菸酒檳榔吃，運氣好的話一天可乞討到上千元。

另有網友說，街友不是想要安置就會乖乖去，由於安置處所都會有規矩不自由，會當街友就是不想被管；街友多半都已習慣這種生活，所以很難離開；有網友說，好像有火車站的地方就會有街友，只能勸導跟安置，如果他們不要也不能強制，有的街友真正是有困難的，令人感到不捨，希望政府單位安置。

公所公用事業課長陳進泓表示，過去已有安置幾位街友，但仍會有新街友棲息，他們也多不願意離開，公所及縣府社會處會定期予以清潔整理環境。

彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，家當還擺放兩側。（民眾提供）

彰化火車站跨站人行陸橋有街友把家當舖在地上，猶如當成自己家。（資料照）

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