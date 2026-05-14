為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奇觀！彰化火車站陸橋淪街友家？ 「大字型」橫躺擋路惹民怨

    2026/05/14 20:26 記者湯世名／彰化報導
    彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，讓旅客看傻。（民眾提供）

    彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，讓旅客看傻。（民眾提供）

    奇觀！彰化火車站跨站人行陸橋有多名街友長期盤據，不僅有許多人看了不捨，有許多旅客對於陸橋成為街友「住家」感到不可置信，甚至有旅客直擊有街友竟直接大剌剌地仰躺在陸橋入口處呈「大」字型，兩側還擺滿衣物、生活用品等「家當」，讓旅客直呼「這樣要怎麼過？」眼見陸橋街友人數愈來愈多，希望政府單位重視予以安置。

    有民眾經過彰化火車站跨站人行陸橋時，發現陸橋許多街友席地而睡，還有街友把全部家當鋪在地上，民眾直呼「如無政府狀態！」有民眾指出，彰化火車站的街友最近是不是有點誇張？竟在火車站人行陸橋入口處直接躺平，「陸橋街友是多到滿出來嗎？」且家當還放在兩側，相關單位能不能介入驅離？

    有網友指稱，曾有街友被介入收容，但因為受不了宿舍規矩，例如規定門禁時間，寧可搬離繼續當街友；還有網友稱，用乞討比較輕鬆，有吃有喝還有錢可買菸酒檳榔吃，運氣好的話一天可乞討到上千元。

    另有網友說，街友不是想要安置就會乖乖去，由於安置處所都會有規矩不自由，會當街友就是不想被管；街友多半都已習慣這種生活，所以很難離開；有網友說，好像有火車站的地方就會有街友，只能勸導跟安置，如果他們不要也不能強制，有的街友真正是有困難的，令人感到不捨，希望政府單位安置。

    公所公用事業課長陳進泓表示，過去已有安置幾位街友，但仍會有新街友棲息，他們也多不願意離開，公所及縣府社會處會定期予以清潔整理環境。

    彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，家當還擺放兩側。（民眾提供）

    彰化火車站有街友直接躺睡在人行陸橋樓梯口，家當還擺放兩側。（民眾提供）

    彰化火車站跨站人行陸橋有街友把家當舖在地上，猶如當成自己家。（資料照）

    彰化火車站跨站人行陸橋有街友把家當舖在地上，猶如當成自己家。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播