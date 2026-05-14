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    週五南部午後防雨彈突襲 北部雨過天青

    2026/05/14 21:52 即時新聞／綜合報導
    週五受鋒面影響，提醒外出民眾記得攜帶雨具。（記者塗建榮攝）

    週五受鋒面影響，提醒外出民眾記得攜帶雨具。（記者塗建榮攝）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    根據中央氣象署預報，明天週五（15日）鋒面位於巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨，並有局部短延時大雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，南部山區有短延時大雨發生的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。週六（16日）之後水氣逐漸減少，天氣多雲轉晴，各地溫度也將逐漸回升。

    氣象署表示，週六、週日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，週六基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。

    氣象署表示，氣溫方面，北部及宜花白天高溫為24至26度，中南部及臺東為28至31度，而各地低溫普遍為22至24度。

    離島部分，澎湖陰短暫陣雨，24至27度；金門陰短暫陣雨，22至25度；馬祖陰短暫陣雨，20至22度。

    紫外線部分，全台縣市皆為「中高量級」。

    關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週六至下週三（16日至20日）偏南風逐漸增強，高壓勢力也在臺灣附近建立，各地天氣好轉，陽光可望露臉，白天高溫也是一天比一天回升，到了下週三，各地高溫都會來到30度以上，越來越有夏天的感覺。

    根據環境部空氣品質預報資訊顯示，週五受滯留鋒面影響，環境風場為偏東風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週五北部、東北部及東部白天高溫約24、26度，其他地區可達28至31度。（圖翻攝自中央氣象署）

    週五北部、東北部及東部白天高溫約24、26度，其他地區可達28至31度。（圖翻攝自中央氣象署）

    週五各地紫外線大多為「中量級」，南高屏、金門、澎湖為「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

    週五各地紫外線大多為「中量級」，南高屏、金門、澎湖為「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

    週五宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（圖翻攝自空品監測網）

    週五宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（圖翻攝自空品監測網）

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